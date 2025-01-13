內險股 | 傳內地下調人身險預定利率，兼遭摩通大削目標，平保國壽跌跌不休未屆吸納時？

內地股市低迷，加上中國國債收益率迭創新低，本已令內險股投資回報受壓，影響股價表現，近日又傳出內地人身險預定利率上限將會大幅下調，恐削弱保險產品吸引力，再加上部分內險股遭摩通唱淡，其中平保(02318)及國壽(02628)目標價分別被大削36%及55%，股價繼上周五(10日)雙雙急跌逾4%後，今日曾分別再跌逾2%及3%，平保更是連跌9日，國壽則連跌4日，難道仍未到吸納時候？內險股仍未宜沾手？

（Shutterstock）

據報內地人身險預定利率上限將急降 將削弱產品吸引力

據《21世紀經濟報道》消息，人身險產品預定利率的定價機制相關文件或近期出台，業內預期二季度人身險產品預定利率有所下調。報道引述業內人士表示，新備案的普通型保險產品預定利率上限預計從2.5%降至2.0%；新備案的分紅型保險產品預定利率上限預計從2.0%下調為1.5%；新備案的萬能型保險產品最低保證利率上限預計從1.5%降至1%。而較早前有消息稱內地監管部門召集險企研究在3月底再次調整預定利率。

定價利率對壽險業影響巨大，定價利率下調將削弱產品吸引力，市場亦會擔憂險企業績或大幅下滑，從而影響股價。

中保協稱當前預定利率研究值2.34% 多間險企維持最高預定利率不變

金融監管總局則於上周五向保險業內下發了《關於建立預定利率與市場利率掛勾及動態調整機制有關事項的通知》，提出要建立預定利率與市場利率掛勾及動態調整機制，引導公司強化資產負債聯動，科學審慎定價。當中包括：中國保險行業協會定期組織人身保險業責任準備金評估利率專家諮詢委員會成員召開會議，結合5年期以上貸款市場報價利率(LPR)、5年期定期存款利率、10年期國債收益率等市場利率變化和行業資產負債管理情況，研究人身保險產品預定利率有關事項，每季度發布預定利率研究值。另要求各公司要加強趨勢性分析和前瞻性研判，動態調整本公司普通型人身保險、分紅型人身保險預定利率最高值和萬能型人身保險最低保證利率最高值。

據《上海證券報》消息，中國保險行業協會同日組織召開人身保險業責任準備金評估利率專家諮詢委員會例會，會上業內專家就人身保險產品預定利率發表意見，認為當前普通型人身保險產品預定利率研究值為2.34%。另中國人壽、平安人壽、太保人壽、工銀安盛人壽發布公告稱，根據公司經營發展、資産負債管理等情況，結合市場利率變化及中國保險行業協會發布的預定利率研究值，公司維持普通型保險產品預定利率最高值2.5%、分紅型保險產品預定利率最高值2.0%、萬能型保險產品最低保證利率最高值1.5%不變。

摩通：宏觀經濟不確定內險吸引力降 降平保國壽目標至50及10元

摩通近日發表研報指，內險股去年表現跑贏大市，惟今年由於面對宏觀經濟出現重大不確定性，內險股吸引力下降，中國10年期國債孳息跌至1.6厘的紀錄低位，較一年前降92基點，該無風險孳息水平遠低於摩通所估算壽險企業平均3厘綜合融資成本。雖預期潛在的宏觀不利因素逐步而非急劇反映於保險股財務狀況，但該行關注償付能力資本容量的中期風險，這可能導致股息壓力、業務增長放緩及資產負債管理惡化。因此，該行認為估值倍數有收縮機會，下調人保(01339)除外的內險業2025及2026年的盈利預測。

摩通下調平保 、國壽、太保(02601)及新華保險(01336)評級及目標價，當中平保目標價由原來78元大降36%至50元，評級由「增持」降至「中性」；國壽目標價由原來22元大削55%至10元，評級由「增持」降至「減持」。摩通偏好財險(02328)，將其評級由「減持」升至「增持」，目標價由7.8元大升92%至15元，而人保則由「中性」升至「增持」，目標價由3.3元升至4.7元。

東海證券則指，內險股回調主要源於市場對投資端股債雙重承壓的擔憂，一方面長端利率走低導致再配置收益承壓，但分階段下調的預定利率結合險企開門紅主推的分紅型產品，已大幅降低負債成本，利差損風險整體可控。另一方面，新年伊始的交易日表現低迷，但該行對創新貨幣政策工具的落地和積極的監管政策引導較為樂觀，堅信監管提升市場長期活力的方向不改，板塊回調已充分釋放資本市場的調整預期，向上彈性有望加速顯現，應重視估值低位下的配置機遇。

郭思治：內險股基本因素轉弱 平保只宜分段小注吸納

（郭思治）

香港股票分析師協會副主席郭思治於今日《開市Good Morning》節目指，整個大環境的確轉差，上證指數近期連3200點都失守。其實，內險股最核心問題是，保單往往會有一定回報，內地保險公司會將收回來的保費部分投放於企業債，部分投放於A股，但上證指數自2015年後大部分時間徘徊於2000幾至3000點，不斷買A股的保險公司帳面虧蝕一直沒變，直到早前內地有政策推出，上證指數才曾飆至3600幾點，當時保險公司投資回撥也很犀利，業績亮麗，惟不代表業務及現金流有改善。現時A股表現又再低迷，加上宏觀經濟轉差，就業不太理想，消費轉弱，絕對會影響保險公司新業務增長。他又說，摩通看法保守可以理解，儘管目標價下調幅度有些誇張，惟內險股投資價值暫難看得太進取。

郭思治續指，以平保為例，由48元跌至40元看似很便宜，但它並不是跟大市下跌那麼簡單，而是本身基本因素轉弱，再加上市況低迷，自然繼續下行，若要買也只宜分階段慢慢買，不要太急太勇。值得留意，大市今日已跌穿萬九點，平保佔恒指成分比重雖只有2.5%，未必主導指數下跌，但當指數不斷尋底，亦難獨善其身，未來可能會反覆下試38或39元。事實上，特朗普上場後市場氣氛難料，加上年關前可能有人會等錢用，總之市場有很多不明因素，若現時買入需考慮自己持貨能耐。

內險股今日表現各異，平保跌0.12%收報40.95元。國壽公布去年全年累計原保險保費收入約6717億元人民幣，按年增長4.7%，惟股價仍跌0.76%報13元。其他內險股普遍略為反彈，新華保險升1.18%報21.4元，人保升1.35%報3.75元，財險升1.67%報12.18元，眾安在綫(06060)升0.55%報10.88元，惟太保無升跌報21.85元，中國太平(00966)跌0.57%報10.56元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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