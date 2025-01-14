港股 | 午市前瞻 | 道指反彈帶動港股放晴 專家稱美債漲勢見喘釋利好

盡管美國對華進一步實施貿易限制，但恒生指數經歷六連跌後，今早於低位反彈，最多曾升超300點至19201點，但上方多條主力平均線形成阻力，恒指半日收升266點或1.4%，報19141，收復一萬九，主板成交逾846億元。

恒生中國企業指數報6952，升109點或1.6%。恒生科技指數報4317，升95點或2.3%。

（Shutterstock圖片）

溫鋼城：憧憬美債息見頂帶動環球股市反彈

隔晚道指反彈，今早亞太區股市普遍跟隨反彈（日股除外），港股高開後升幅擴大，重上19000關，早盤最多升超過300點。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，近期美股下跌主要原因為通脹憂慮引致美元強勢，國債孳息率攀升同時美股受壓。昨日美股回升主因十年期國債孳息率於4.8%附近受阻回落。他指有可能市場正憧憬孳息率有望於4.8%至5%見頂，帶動美股反彈，不過美股到底是因孳息率見頂反彈或只因超賣而反彈暫時未能定斷，始終國債孳息率仍於高位徘徊，若能回落才會對美股走勢有更大支持。因此港股跟彈下難有太大上望空間，預計上方約19500便會受阻。

恒指今早突破19000，惟上方多條主要平均線築阻力。（經濟通HV2報價系統截圖）

萬國數據不急於撈底

美國總統拜登離任前動作多多，最新宣布擴大對AI晶片及技術出口，將中國、俄羅斯、伊朗等國家列為完全被禁止獲取AI晶片及技術的第三級管制國家。新規亦對AI數據中心建設中心設置規範，亞馬遜、Google和微軟等大型雲端服務提供商將獲得全球授權，可在某些國家建設數據中心，但需遵守安全、人權等嚴格條件。消息拖累個別雲端數據中心股份急跌，萬國數據(09698)最多曾挫逾兩成，金山雲(03896)亦曾跌逾5%。

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拜登連日出台多項措施，市場普遍解讀為民主黨在特朗普上場前為其留下諸多制肘。有指特朗普上場後將有可能全面掃走拜登留下的「絆腳石」，溫鋼城不排除這個可能性，但認為即使如特朗普也不可能即時朝令夕改，難以完全當無事發生，但憧憬力度上大有可能放寬。

股價方面，鑑於政策出台後難以一時三刻收回，溫鋼城認為不用急於撈底萬國數據，宜等股價走勢靠穩後才再留意，下方以18元為較大支持，上方阻力則位於25元附近。另外旗下有阿里雲的阿里巴巴(09988)對於消息反應較細，短期宜留意下方78元支持能否守穩。

萬國數據半日股價大跌近18%。（經濟通HV2報價系統截圖）

阿里今早股價走高。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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