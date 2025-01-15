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開市Go | 美PPI數據遜預期，美禁制中國聯網車，紫金遭制裁

15/01/2025

要聞盤點

 

1、道指升221.16點，或0.52%，報42518.28點；標普500指數升6.69點，或0.11%，報5842.91點；納指跌43.71點，或0.23%，報19044.39點。金龍中國指數上漲2.1%，報6488.95點。金龍中國指數創逾1個月來最大漲幅，京東和滿幫對指數上漲貢獻最大。日經期貨截至上午8時06分升70.0點，或0.18%，報38657.5點。

 

2、美國上月PPI按月升0.2%，為2024年9月以來新低，低於預期和去年11月的0.4%。

 

3、拜登政府禁止進口或售賣使用與中國或俄羅斯有「足夠關聯」的軟硬件的聯網汽車，或是單獨售賣這類軟硬件，並考慮擴大相關限制至商用車輛。

 

4、美國將37家中國實體加入《維吾爾強迫勞動預防法》實體清單，加大制裁力度。

 

5、特朗普計劃設立「對外稅務局」，專責收取進口關稅及所有海外收入。

 

6、中國去年新增人民幣貸款13年來首次下降，社融規模增量低於2023年。

 

7、美國第一財季預算赤字擴大，眾議長約翰遜計劃延長債務上限至特朗普任期結束。

 

8、境外機構12月增持中國同業存單，結束連續三個月減持中國債券的態勢。

 

9、亞洲和印度煉油商尋求替代供應，美國加強對俄石油制裁，歐盟六國呼籲降低G7價格上限。

 

開市Go | 美PPI數據遜預期，美禁制中國聯網車，紫金遭制裁

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/01/2025 19:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/01/2025 16:40
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