  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

樓市 | 趙國雄料今年樓價窄幅上落，籲香港尋找新發展領域勿單依賴地產

15/01/2025

樓市 | 趙國雄料今年樓價窄幅上落，籲香港尋找新發展領域勿單依賴地產

 

　　長實(01113)執行董事趙國雄接受電台訪問時表示，目前供樓利息仍高，沒有特別誘因推動市民轉租為買，預計今年整體地產市場仍以去庫存為主，發展商希望先套現，再籌備未來發展。他相信現時樓價已見底，但由於供應量多，料全年樓價只會窄幅上落。

 

籲香港尋找新發展領域，勿單依賴地產

 

　　他表示，香港公共財政過往依賴賣地收入，但當經濟基礎不好，地產業很難發展得好，因此要尋找新的發展領域。他相信，香港有能力、人才和資金轉型，未來經濟發展可以有多個新領域，會比單單依賴地產好。

 

　　趙國雄舉例指出，其家鄉江蘇常州過去曾經依賴地產，後來由於供應過多，出現很多爛尾和鬼城項目，當地經濟轉型往新能源汽車及高科技產業後，幾年前已達成萬億人民幣的本地生產總值(GDP)。

 

勾地及賣地表並行更靈活

 

　　對於政府似乎無意重推勾地制度，趙國雄表示，賣地主導權一向在政府手上，即使推行勾地制度，發展商提出底價後，都需要政府接受才會勾出。他認為，發展商的市場觸覺，有時可能較政府好，如果勾地及賣地表雙軌並行，發展商看到土地潛力，可以主動向政府提出，令賣地制度可更靈活。不過，他相信政府有自身對於城市發展的考慮和政策方向，發展商只是提出建議。

 

　　對於政府近年嚴厲打擊公屋富戶，他表示，這些家庭流入私人市場，會租樓或置業，相信中小型單位較為受惠。

 

撰文：經濟通採訪組

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00673

中國衛生集團

0.440

異動股

02318

中國平安

41.150

異動股

02333

長城汽車

12.920

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00673 中國衛生集團
  • 0.440
  • 02318 中國平安
  • 41.150
  • 02333 長城汽車
  • 12.920
  • 02020 安踏體育
  • 78.250
  • 01691 ＪＳ環球生活
  • 1.680
股份推介
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 50.150
  • 目標︰$61.00
  • 00552 中國通信服務
  • 4.200
  • 目標︰$4.65
  • 01787 山東黃金
  • 13.980
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 22.350
  • 目標︰$28.00
  • 00700 騰訊控股
  • 380.000
  • 目標︰$435.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 380.000
  • 00981 中芯國際
  • 37.200
  • 02013 微盟集團
  • 2.250
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 79.950
  • 00001 長和
  • 39.950
報章貼士
  • 01113 長實集團
  • 31.800
  • 目標︰--
  • 00855 中國水務
  • 4.650
  • 目標︰$5.15
  • 02338 濰柴動力
  • 13.400
  • 目標︰$14.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01211 比亞迪股份
  • 258.800
即時重點新聞

15/01/2025 16:45  《盤後部署》港股不上不下仍望政策打救，茶百道海外增長值得期待

15/01/2025 18:36  阿里減持速騰聚創(02498)1410萬股，持股降至5%以下

15/01/2025 18:42  平保增持招行(3968)逾189萬股H股，持股升至逾5%

15/01/2025 16:24  恒生投資管理料港股短期仍維持上落格局，美國今年或減息兩次

15/01/2025 15:29  【風水指數】中信里昂料蛇年春冬兩季港股升勢良好，全年小幅下跌

15/01/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９３﹒５億元，買騰訊沽美團

15/01/2025 08:57  【大行炒Ｄ乜】大摩削騰訊目標價，工銀點評醫藥、網醫股

15/01/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７８８５，一年拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生投資管理料港股短期仍維持上落格局，美國今年或減息兩次新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 美續在晶片汽車圍堵中國，Tiktok擬停美國業務新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

風水指數 | 中信里昂料蛇年春冬兩季港股升勢良好，全年小幅下跌新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

抄底紅利股
人氣文章

玩樂 What’s On

不會再見了！漂亮的美瑛白樺並木｜「過度旅遊」問題嚴重 農民狠心砍伐40棵白樺樹！跟9年前「哲學之木」同一命運
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】侵侵就職倒數一周，美元及油價劇本臨揭盅
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

世界多了幾個迷雲黨人
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮星級法國餐廳新菜單！甘海老撻、時令池魚配日本梨、30年陳紹興酒煮三黃雞配黑松露
人氣文章

港女講男．妮洛

新年新目標：學會誠實面對自己內心！不被社會期望和年齡所困，做真實的自己
健康好人生 Health Channel
人氣文章
長壽之道 │ 研究揭8類運動可延長壽命，第一位多達10年！專家建議有伴運動更健康
人氣文章
71歲前金牌監製梅小青再曝健康危機：曾患膀胱癌及腦栓塞，痛症困擾需開刀手術新文章
人氣文章
長期使用Gel甲可能導致癌症？揭示4大健康風險及三個必問問題！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/01/2025 19:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/01/2025
恒生投資管理料港股短期仍維持上落格局，美國今年或減息兩次
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普揭開新航海時代爭霸戰

15/01/2025 16:24

大國博弈

高息定存 | 6個月港元定存3.8厘新高，188日快閃優惠3...

14/01/2025 13:44

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處