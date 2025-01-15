樓市 | 趙國雄料今年樓價窄幅上落，籲香港尋找新發展領域勿單依賴地產

長實(01113)執行董事趙國雄接受電台訪問時表示，目前供樓利息仍高，沒有特別誘因推動市民轉租為買，預計今年整體地產市場仍以去庫存為主，發展商希望先套現，再籌備未來發展。他相信現時樓價已見底，但由於供應量多，料全年樓價只會窄幅上落。

籲香港尋找新發展領域，勿單依賴地產

他表示，香港公共財政過往依賴賣地收入，但當經濟基礎不好，地產業很難發展得好，因此要尋找新的發展領域。他相信，香港有能力、人才和資金轉型，未來經濟發展可以有多個新領域，會比單單依賴地產好。

趙國雄舉例指出，其家鄉江蘇常州過去曾經依賴地產，後來由於供應過多，出現很多爛尾和鬼城項目，當地經濟轉型往新能源汽車及高科技產業後，幾年前已達成萬億人民幣的本地生產總值(GDP)。

勾地及賣地表並行更靈活

對於政府似乎無意重推勾地制度，趙國雄表示，賣地主導權一向在政府手上，即使推行勾地制度，發展商提出底價後，都需要政府接受才會勾出。他認為，發展商的市場觸覺，有時可能較政府好，如果勾地及賣地表雙軌並行，發展商看到土地潛力，可以主動向政府提出，令賣地制度可更靈活。不過，他相信政府有自身對於城市發展的考慮和政策方向，發展商只是提出建議。

對於政府近年嚴厲打擊公屋富戶，他表示，這些家庭流入私人市場，會租樓或置業，相信中小型單位較為受惠。

撰文：經濟通採訪組

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