  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 紫金礦業被美國列入涉疆清單 影響不大惟短期受壓

15/01/2025

 

　　港股上日（14日）跟隨A股走高，今早開市則窄幅回吐，半日港股表現偏悶，中芯(00981)急漲拉升，部分科網股亦升，帶動恒指半日倒升19264，升44點或0.2%，主板成交逾782億元。

 

　　恒生中國企業指數報7003，升16點或0.2%。恒生科技指數報4361，升9點或0.2%。

 

 

港股 | 午市前瞻 | 紫金礦業被美國列入涉疆清單 影響不大惟短期受壓

（Shutterstock圖片）

 

聶振邦：美匯漸見頂，利好人民幣及港股

 

　　恒指昨日大幅反彈逾300點，重上19000點大關，今日早段維持在19200點附近上落，是否表示19000點已經站穩？博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指早前經歷六連跌後，昨日出現技術性反彈。不過，目前港股不確定性仍然高，走勢未穩定，要視乎未來兩日是否仍維持在19000以上收市。他指出，港股近期下跌主要跟美匯指數強勢有關，不過，由於美匯指數已在110高位，預料下調的機會相對比較大。有利人民幣上升，帶動港股及A股表現。聶振邦又指，由於特朗普的強硬政策已經被市場消化，加上港股現水平價值吸引，只要特朗普上台後沒有採取更激烈的政策，恒指有望企穩甚至向好。

 

料紫金股價跌幅有限，穿14元可吸

 

　　紫金礦業(02899)及其三家子公司遭美國國土安全部新增至《維吾爾強迫勞動預防法》實體清單。被列入實體清單的三家附屬公司分別為新疆紫金鋅業有限公司，新疆金寶礦業有限責任公司，新疆紫金有色金屬有限公司。根據《維吾爾強迫勞動預防法》規定，納入清單的實體將會被美國禁止進口，除非實體提供證據，證明它們的供應鏈裏面無強迫勞動，才可以獲准進口。紫金股價今早應聲下跌，最多曾挫8%。　

 

　　聶振邦解讀指，紫金業務主要在內地，即使海外有礦區，但交易仍在美國以外的市場進行，因此該清單對集團影響有限，更何況特朗普上台後不排除推翻部分拜登任內的政策，因此風險不大。不過，情況就像騰訊(00700)被列入軍企名單一樣，即使對實質業務影響就不大。但消息公布後頭兩日股價依然受壓，主要是憂慮對相關企業未來海外布局有影響。但隨著消息逐步被市場消化，股價自會回升。

 

　　金價近期高企，市場對金價走勢普遍樂觀，隔夜金價同樣造好。不過，今早金礦股仍然受壓，招金(01818)和山東黃金(01787)同跌近3%。聶振邦表示，今早金礦股走勢多少受到紫金被列入實體清單的消息影響，擔心該名單會延伸至其他金礦企業。

 

　　紫金股價今早低見14.10元，距離月初低位13.86元不遠。聶振邦預料紫金股價這兩日難免波動，不過，只要未來兩日穩守在13.50至14元區間，可以考慮買入，中長線看好上升至17.50至18元附近。不過他指出，投資者若想短炒金價上落，則老鋪黃金(06181)、山東黃金(01787)以及黃金ETF會比較合適，因為這些股份對金價敏感度比較高。

 

港股 | 午市前瞻 | 紫金礦業被美國列入涉疆清單 影響不大惟短期受壓

紫金礦業股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 紫金礦業被美國列入涉疆清單 影響不大惟短期受壓

山東黃金股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【你點睇？】內地男星王星被誘騙至泰國後失聯，最終獲救回國，事件會否影響你到泰國旅遊的信心？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

673

下跌

886

不變

396

無成交

701

恒生指數

19,286.07

最大成交額股票

00700

騰訊控股

380.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00673 中國衛生集團
  • 0.440
  • 02318 中國平安
  • 41.150
  • 02333 長城汽車
  • 12.920
  • 02020 安踏體育
  • 78.250
  • 01691 ＪＳ環球生活
  • 1.680
股份推介
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 50.150
  • 目標︰$61.00
  • 00552 中國通信服務
  • 4.200
  • 目標︰$4.65
  • 01787 山東黃金
  • 13.980
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 22.350
  • 目標︰$28.00
  • 00700 騰訊控股
  • 380.000
  • 目標︰$435.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 380.000
  • 00981 中芯國際
  • 37.200
  • 02013 微盟集團
  • 2.250
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 79.950
  • 00001 長和
  • 39.950
報章貼士
  • 01113 長實集團
  • 31.800
  • 目標︰--
  • 00855 中國水務
  • 4.650
  • 目標︰$5.15
  • 02338 濰柴動力
  • 13.400
  • 目標︰$14.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01211 比亞迪股份
  • 258.800
即時重點新聞

15/01/2025 16:45  《盤後部署》港股不上不下仍望政策打救，茶百道海外增長值得期待

15/01/2025 18:36  阿里減持速騰聚創(02498)1410萬股，持股降至5%以下

15/01/2025 18:42  平保增持招行(3968)逾189萬股H股，持股升至逾5%

15/01/2025 16:24  恒生投資管理料港股短期仍維持上落格局，美國今年或減息兩次

15/01/2025 15:29  【風水指數】中信里昂料蛇年春冬兩季港股升勢良好，全年小幅下跌

15/01/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９３﹒５億元，買騰訊沽美團

15/01/2025 08:57  【大行炒Ｄ乜】大摩削騰訊目標價，工銀點評醫藥、網醫股

15/01/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７８８５，一年拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生投資管理料港股短期仍維持上落格局，美國今年或減息兩次新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 美續在晶片汽車圍堵中國，Tiktok擬停美國業務新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

風水指數 | 中信里昂料蛇年春冬兩季港股升勢良好，全年小幅下跌新文章
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

特朗普將霸凌及不公義普及化
人氣文章

騙局大拆解

網上騙案︱釣魚詐騙短訊舉報5大排行榜！偽冒萬寧積分即將到期短訊最多、車主小心虛假「易通行」SMS！認清「#」號短訊開頭防中招！
人氣文章

政政經經．石鏡泉

春季躁動
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

蛇年限定彩妝系列：Guerlain限量寶石唇膏、Givenchy新春高訂四色蜜粉、Laura Mercier極致潤色胭脂，靚住過新年！
人氣文章

Fashion

日本中古名牌手袋攻略：記下這4間中古精品店和年度特賣場，4千港元以下入手Louis Vuitton、Chanel、Prada人氣款式！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮星級法國餐廳新菜單！甘海老撻、時令池魚配日本梨、30年陳紹興酒煮三黃雞配黑松露
健康好人生 Health Channel
人氣文章
抑鬱症 │34歲韓國健身網紅猝逝：抑鬱症影響下感孤獨與失去熱情新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
酒店床蝨 ｜ 女子倫敦酒店驚現床蝨，一夜之間全身50多處紅疹：癢得要死
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/01/2025 19:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/01/2025
恒生投資管理料港股短期仍維持上落格局，美國今年或減息兩次
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普揭開新航海時代爭霸戰

15/01/2025 16:24

大國博弈

高息定存 | 6個月港元定存3.8厘新高，188日快閃優惠3...

14/01/2025 13:44

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處