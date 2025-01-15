港股 | 午市前瞻 | 紫金礦業被美國列入涉疆清單 影響不大惟短期受壓

港股上日（14日）跟隨A股走高，今早開市則窄幅回吐，半日港股表現偏悶，中芯(00981)急漲拉升，部分科網股亦升，帶動恒指半日倒升19264，升44點或0.2%，主板成交逾782億元。

恒生中國企業指數報7003，升16點或0.2%。恒生科技指數報4361，升9點或0.2%。

（Shutterstock圖片）

聶振邦：美匯漸見頂，利好人民幣及港股

恒指昨日大幅反彈逾300點，重上19000點大關，今日早段維持在19200點附近上落，是否表示19000點已經站穩？博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指早前經歷六連跌後，昨日出現技術性反彈。不過，目前港股不確定性仍然高，走勢未穩定，要視乎未來兩日是否仍維持在19000以上收市。他指出，港股近期下跌主要跟美匯指數強勢有關，不過，由於美匯指數已在110高位，預料下調的機會相對比較大。有利人民幣上升，帶動港股及A股表現。聶振邦又指，由於特朗普的強硬政策已經被市場消化，加上港股現水平價值吸引，只要特朗普上台後沒有採取更激烈的政策，恒指有望企穩甚至向好。

料紫金股價跌幅有限，穿14元可吸

紫金礦業(02899)及其三家子公司遭美國國土安全部新增至《維吾爾強迫勞動預防法》實體清單。被列入實體清單的三家附屬公司分別為新疆紫金鋅業有限公司，新疆金寶礦業有限責任公司，新疆紫金有色金屬有限公司。根據《維吾爾強迫勞動預防法》規定，納入清單的實體將會被美國禁止進口，除非實體提供證據，證明它們的供應鏈裏面無強迫勞動，才可以獲准進口。紫金股價今早應聲下跌，最多曾挫8%。

聶振邦解讀指，紫金業務主要在內地，即使海外有礦區，但交易仍在美國以外的市場進行，因此該清單對集團影響有限，更何況特朗普上台後不排除推翻部分拜登任內的政策，因此風險不大。不過，情況就像騰訊(00700)被列入軍企名單一樣，即使對實質業務影響就不大。但消息公布後頭兩日股價依然受壓，主要是憂慮對相關企業未來海外布局有影響。但隨著消息逐步被市場消化，股價自會回升。

金價近期高企，市場對金價走勢普遍樂觀，隔夜金價同樣造好。不過，今早金礦股仍然受壓，招金(01818)和山東黃金(01787)同跌近3%。聶振邦表示，今早金礦股走勢多少受到紫金被列入實體清單的消息影響，擔心該名單會延伸至其他金礦企業。

紫金股價今早低見14.10元，距離月初低位13.86元不遠。聶振邦預料紫金股價這兩日難免波動，不過，只要未來兩日穩守在13.50至14元區間，可以考慮買入，中長線看好上升至17.50至18元附近。不過他指出，投資者若想短炒金價上落，則老鋪黃金(06181)、山東黃金(01787)以及黃金ETF會比較合適，因為這些股份對金價敏感度比較高。

紫金礦業股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

山東黃金股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

【你點睇？】內地男星王星被誘騙至泰國後失聯，最終獲救回國，事件會否影響你到泰國旅遊的信心？► 立即投票