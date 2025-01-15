雷賢達觀點 | 美股篇：盈利增速攸關股價，英偉達故事遠未完

美國思科(Cisco)在當時所謂的最佳股票中掉隊。有趣的是，在2023年後的2024年，許多評論員認為英偉達(Nvidia)將像2000年的思科一樣崩盤。

英偉達利潤料隨Blackwell交付增長

然而，到目前為止，英偉達2024年並沒有如一些人想象的那樣崩盤。

雷賢達認為，近兩年英偉達創造了近代史上任何同類公司無法望其項背的的驚人吸金力或增長。

在2023年尤其是2024年，英偉達創造了近代史上任何此類公司所無法望其項背的驚人吸金力或增長，因為人工智(AI)能應用僅僅開端於過去兩年，只有大體量的企業才踏上此AI征程，並在2024年底和2025年訂購GPU和Blackwell。相當有意思的是，該公司已計劃進一步升級大語言模型(LLM)的運用能力，並用於推理和LLM的整個系統。英偉達推進中的機器人和人形機器人亦即將面世，齊頭並進的還有馬斯克和亞馬遜(Amazon)。

三家超大規模公司一直嘗試在內部通過博通(Broadcom)開發自己的推理芯片，博通的上一季度報告中提及了其正為亞馬遜、Meta、谷歌(Google)這三家企業工作。

股價升值與盈利增長率直接相關，而非實際利潤本身——當盈利增速快，股價漲勢亦急；反之，當盈利增速慢，股價漲勢放緩。我們從英偉達股價在2023年和2024年的表現中清楚看到了這一點。2023年英偉達股價上漲了240%，2024年則上漲約170%，儘管去年的實際利潤遠高於前年。

預計到2025年，英偉達的實際利潤將繼續隨著Blackwell今明兩年的交付增加而持續增長，而該公司已表示2024年下半年對Blackwell的需求瘋狂增長。

儘管如此，我很清楚股價在今年的上漲速度將低2024年的170%，甚至更低。

在2023年、2024年甚至2025年，我認為對這些超大規模公司來說，利率都不是決定因素，因為她們在2023年和2024年都擁有充裕現金，儘管大語言模型、推理投資和數據中心花費不菲。

英偉達擬進一步升級大語言模型的運用能力，並積極研發機器人。(Shutterstock)

2月季報公布後，股價或現即時修正

市場一直擔心這些投資的貨幣化，以及如何快速獲得回報。

很明顯，第一個受益領域是在營銷和精準廣告方面，這已經在Meta顯現出來，但其他公司可能發展得不那麼迅速。YouTube搜索在此領域也大幅獲益。在其他經濟領域的進展似乎較為緩慢。

人們可能會問，股價上漲，預計何時會出現逆轉？答案很簡單，其會在實際盈利達到峰值前的6到12個月見頂，在此階段，股價會在高位上下波動一段時間，或者相當長的時間，而沒有任何實質變化。

正如我們在2024年每個季度報告之前大約一個月所見的情形，英偉達股價因預期盈利增長而上漲，然後在季報公布後立即修正，除非像上一個季度那樣，盈利增長超出市場預期。

我預計2月公布季報的時候也將情景重現，除非市場在當月的首周因基金經理重新平衡其投資組合頭寸而修正，就像在2024年最後一周和2025年首周那樣。

根據我的經驗，如果基金經理們在1月的首兩周不能正確建倉，那麼除非市場在年中或之後轉向，否則他們很難在這一年內領先和跑贏。

英偉達股價一路上漲，中途總會出現修正。(Shutterstock)

黃仁勳言論及風格顯示非等閒之輩

自2024年下半年以來，有基金經理已從科技股重新轉投小型股，惟我認為在2024年此舉為時過早。

我預計科技股在2025年大部分時間裏，仍有可能與整個市場同步，而一些公司可能仍會跑贏。

隨著市場持續將注意力轉向應用和推理階段的公司，在此階段生產芯片和應用軟件以利用她們的大量數據，將支持公司的市場份額和生產力增長，這可能會在季度報告中實現盈利增長，並引起股價的積極反應。

另一方面，一些公司如果報告的盈利增長較慢或股權投資回報未能迅速顯現，可能會遭受尖銳的負面反應。

在我看來，過去兩至三個季度對於一些公司的負面反應，就一些公司的長期前景而言顯得為時過早，除非這些股票在過去12或24個月中上漲過多。

在經歷兩三年的股價大幅上漲之後，或者連續兩三年後的第三或第四年，公司股價在進入下一個增長期前出現整固或調整，是正常現象。

看著英偉達的領導層黃仁勳(Jensen Huang)的言論以及他的領導風格，他本人和作為英偉達的CEO以及公司本身，都非等閒之輩。黃仁勳和公司在1990年和2000年到2015年間，經歷了相當多的艱辛和困難，他們極不可能在未來幾年後沉寂或倒閉，特別是接下來的10年或20年將是一個嶄新的時代。真正的意外可能是自然災害和重大人禍，一旦發生，將帶來毀滅或嚴重倒退。這通常會發生在市場極度亢奮的時候。

黃仁勳帶領英偉達克服不少艱辛和困難，最終取得亮眼的佳績。(Shutterstock)

到目前為止，我們只知道或看到了非常有限的發展和應用。與黃仁勳的遠見不相伯仲的還有馬斯克。無獨有偶，兩人顛覆性創新且傲視同儕的關鍵，都在於善用第一性原理思考(first principles thinking)，即從本質拆解，而不是直接類比或模仿。

我們還可以從黃仁勳對大學生的寄語中看到，人們對大學畢業生有很高的期望，但主流大學畢業生的抗逆力卻很低。他希望所有人都能承受更多的磨難和重大挫折，以建立抗逆能力。

正如我們所知，我們仍處在這個進步時期的開始階段，有些人稱之為「炒作」，但在我看來，這並不只是炒作，毫無疑問其他人也試圖加入。谷歌前任CEO表示，他投資了許多初創公司，但意識到這種AI發展需要大量的財力來支撐，許多公司在成型之前就失敗或被淘汰，只有極少數可能崛起並持續發展，正如過去10年或20年在互聯網時代遙遙領先的公司一樣。

（編者按：原文為「基金教父」雷賢達先生以英文撰寫，經濟通記者編譯及整理）

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