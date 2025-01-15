風水指數 | 中信里昂料蛇年春冬兩季港股升勢良好，全年小幅下跌

中信里昂發表2025年風水指數報告，該行形容新一年蛇行前進，春冬兩季市場預期漲勢良好，漫長夏日低迷無力，全年小幅下跌。

若逐個月來看，風水指數預期2月份將平穩啟動，經歷小幅上升和短暫的平台期；3月份或從樹梢墜落，先砰一聲落在地上，在原地留一小段時間；4月份開始向上攀爬，進入快速而堅定的上升期。

6月份迎來漫長夏日低潮

到了5月份，風水指數預言市場將推升至長久未見的高度；6月份則迎來漫長的夏日低潮，指數似乎慢慢失去原本的支撐力；7月份進入盛夏，將在半空中無升也無降，指數保持平穩。

8月份，風水指數的預測是市場終於回歸現實，恒指上漲有多少是真實的、有多少只是催眠噪音，難以分辨；9月份，預期指數再次出現小幅下降，市場略有萎縮；10月屬響尾蛇的月份，這種生物可在沒有水源的情況下生存很久，當雨水降臨時會蜷曲成桶狀來收集貴的雨滴。

12月份會創全年單月最佳表現

至於11月份，風水指數預計這可喘口氣、暫時停步，相信指數會留在原地；12月上升期有望再現，創造出全年單月最佳表現；明年1月將迎接馬年，預期會以目不暇接的速度指升指數，令農曆蛇年年終表現較為圓滿。

木是今年運勢達人

五行方面，木是蛇年的運勢達人，風水指數報告指，流年盤中本氣是木，月支為木當令，而且日支是木氣鼎旺的卯，有些小型行業包括布藝、繪畫卷軸裝裱以及藝廊都值得關注。

水為流年全盤第二強的五行，但略有為木所泄的趨勢，報告預期，冬季水勢強旺，在今年夏季也將迎來驚喜表現。貿易航運等常規屬水行業應該會保持強勁，同時電影行業、代理經紀人等中間商以及染色企業等次要行業也值得關注。

今年與火相關的行業預期會有上佳表現，包括大型油氣行業，也包括美髮店、窯廠以及大型公司或組織的心理測評，都會是不錯的一年。與土相關的產業雖然漲勢不大，但仍有一定的增長和發展空間，年頭和年尾運勢上佳，其他時段則在低迷與尚可之間徘徊。

蛇年金的力量較龍年更為薄弱，於流年八字命盤中黯然失色，今年大部分時間金和金類行業的預期表現波瀾不興，其中包括不太常見的金類行業，如鐘表製造、鋁合金門窗和武術工作室。



撰文：經濟通採訪組

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