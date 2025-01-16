周大福創建(659)擬發行7.8億元半年期4%可換股債券

周大福創建(00659)宣布，與經辦人已訂立認購協議，向不少於六名獨立承配人配售債券。周大福創建尼發行本金總額7.8億港元的半年期債券，債券年利率4.00%，發行日2025年1月22日，到期日為同年7月22日。

按照初始換股價每股股份8.043元計算，及假設債券按初始換股價悉數轉換，則債券最多將轉換為約9697萬股新股，約佔該公司現有已發行股本的2.426%；及發行新股份擴大後公司股本的約2.369%。換股價8.043元較前收市價呈溢價約5%。

集團所得款項淨額將為約7.69億元，將用於集團的一般企業用途，包括但不限於補充營運資金，及償還集團部份債券及貸款的本金及利息。

集團認為，發行債券為使得該公司恢復至上市規則項下規定的公眾持股量之適當舉措。此外，發行債券可帶來其他裨益，包括以較低的融資成本為公司提供額外資金以作所得款項用途；不會對現有股東的股權產生即時攤薄影響；及倘債券轉換為新股份，將增強公司的資本基礎，並有利於公司的長期發展。

撰文：經濟通市場組

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好