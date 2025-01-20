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加密貨幣 | 特朗普迷因幣價格暴漲，市值一度升至55億美元

20/01/2025

加密貨幣 | 特朗普迷因幣價格暴漲，市值一度升至55億美元

 

　　特朗普上周六(18日)在社交平台上，宣布推出個人迷因幣特朗普幣($TRUMP)。該迷因幣上市後，價格急速上升，市值迅速飆升，漲幅一度達1250%。

 

　　特朗普表示，特朗普幣的圖像靈感來自去年7月份在賓夕法尼亞州發生的暗殺事件，用戶需訪問域名為gettrumpmemes的網站以獲取該迷因代幣。資料顯示，迷因幣80%的供應量由特朗普旗下公司相關實體持有。

 

　　CoinMarketCap.com數據顯示，截至當日下午，即發布後數小時，特朗普幣的市值已達近55億美元。此外，特朗普引發的虛擬貨幣市場劇烈波動影響其他貨幣，比特幣自9.7萬美元附近直線拉升至突破10.5萬美元。


　　
　　不過，虛擬貨幣風險投資家托馬伊諾批評特朗普的行為，認為他在就職典禮前幾十個小時推出該代幣，是掠奪性的行為，很多人可能會因此受到傷害。因為價格可能會突然急速下跌，令投資者損失慘重。

 

撰文：經濟通國金組

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