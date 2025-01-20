港股 | 午市前瞻 | 勿奉信中美關係就此改善 醫藥股宜揀製藥類首選康方

上周五美國候任總統特朗普與國家主席習近平通話，討論有關TikTok、芬太尼以及貿易等議題，路透引述特朗普稱，這次通話對中美雙方來說都非常好。一改市場早前預期特朗普上場後將大力打壓中國預期，恒指無懼多條移動平均線阻力，今日高開逾200點，早盤一路向上，升幅逐步擴大至超過400點，月初以來首度重上20000大關。

（Shutterstock圖片）

恒生指數半日報20041，升457點或2.3%，主板成交超過972億元。國企指數報7272，升163點或升2.3%。恒生科技指數報4621，升141點或升3.2%。

張智威：特朗普內閣人選仍針對中國，善變性格仍不利前景預測

特朗普即將舉行就職典禮，此前於上周五與國家主席習近平通話，討論有關TikTok、芬太尼以及貿易等議題，市場憧憬中美關係改善，恒指半日升超過400點，重上20000大關。但信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，投資者現時不應盲目奉信中美關係會即時改善，回顧特朗普內閣人事任命上，每個人選均槍口一致對準中國，認為中美角力並非單靠三言兩語即時扭轉，應密切小心往後特朗普重新策劃的打壓中國政策。

特朗普善變難測，張智威根據目前氣氛估計，認為就職典禮過後特朗普極其量將針對中國措施減辣，但不會完全「走辣」，若然成真恒指將有高位回吐風險。他以保力加通道估計，恒指最多升至上線約20300水平便會有回吐壓力。

CXO風險高，唯有揀不易受美國制裁股份

生科股份被視為特朗普大機會放生的類別，過去周末特朗普交易(Trump Trade)翻炒帶動今早醫藥板塊全線報喜。張智威認為在美國時鬆時緊的政策下，揀選醫藥股必然要逐隻研究，以藥明系為例，CXO板塊一向為美國針對對象，雖然近期《生物安全法案》風險下降，但始終未全然喪失通過機會，再次被提上議程機會仍大，因此後市風險仍然不小。

對此張智威偏向選擇非CXO類型的製藥股，但提到製藥股或有可能面對內地擴大集採的風險，上周信達生物(01801)急跌便可得知集採消息的影響程度。故此他認為康方生物(09926)更值得留意，因應公司內地業務佔比較不大，傾向較多美國業務，同時預計美國對癌症藥物需求較大而較不容易遭受打壓，此前亦有大行預計康方生物美國業務將會達到6億美元規模，看好股價短線有望升抵68元至70元水平，以54元作止蝕位。

康方生物股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

信達生物股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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