恒指升幅午後擴大至逾500點，京東美團齊飆逾7%
20/01/2025
上周五國家主席習近平與美國候任總統特朗普通話，市場憧憬中美關係緩和；恒指重上兩萬關後午市繼續向上，升幅擴大至逾500點。現時，恒生指數報20086，升502點或2.6%，主板成交近1110億元。國企指數報7293，升185點或2.6%。恒生科技指數報4637，升158點或3.5%。
科技股全線造好領漲大市；京東集團(09618)疊加送禮功能帶動，升7.7%，報158元，暫為最佳表現藍籌；美團(03690)升7%，報158.2元，阿里(09988)升6.1%，報85.7元，騰訊(00700)升3%，報391.2元，
CXO有望於特朗普上台後獲減輕打壓力度，藥明康德(02359)升7%，報55.55元，藥明生物(02269)升5.12%，報18.88元，康方生物(09926)升2.4%，報60.55元。網醫股亦跟漲：京東健康(06618)升6.55%，報30.1元，阿里健康(00241)升3%，報3.41元。
撰文：經濟通市場組
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