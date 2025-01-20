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新加坡銀行：恒指今年目標23000點，偏好互聯網板塊

20/01/2025

　　新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏表示，今年市場不確定性因素增加，令市場波動會比以往高，所以在今年首季會以高息股防守為主。

 

新加坡銀行：恒指今年目標23000點，偏好互聯網板塊

左起：新加坡銀行高級投資組合經理何原理、新加坡銀行香港分行首席及投資辦公室主管鄧永健、新加坡銀行環球首席投資官謝佩華、新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏（柳英傑攝）

 

　　她認為，中國政府刺激經濟政策會持續及延續，料今年政策額度比2024年可能增加一倍至3000億元。隨著政策出台，看好互聯網板塊，以及一些受惠政策的板塊，如汽車，家電股、銀行股等。另外，隨著春節臨近資金流動性緊張，預料央行有可能再次降息。

 

本港樓市料錄單位數跌幅

 

　　霍慧敏表示，預測恒指全年目標為23000點，保守目標18500點，相信保守目標第一季可以到達。另外，本港樓市今年偏軟，預料將錄低單位數跌幅；而中國樓市隨著政策出台，相信今年將會觸底。該行料美國通脹數字長線向上，12個月黃金現貨目標價為2900美元；人民幣對美元匯價目標價為7.5。

 

料美國全年僅減息一次

 

　　新加坡銀行環球首席投資官謝佩華表示，隨著特朗普上任，通脹有可能重臨，為聯儲局降息的空間受壓，預料美國今年僅降息一次。另外，預期新關稅政策將影響中國GDP增長，對此預測由4.7%減至4.2%。

 

美股全年料錄7%回報

 

　　新加坡銀行香港分行首席及投資辦公室主管鄧永健指出，近年市場不確定性，波動性愈來愈高，周期性比以前愈發不明顯，目前看好股票市場，首選美國，次選亞洲市場，但由於美國股票市場處於高位，預期上半年將會以整固為主，全年回報料達近7%。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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