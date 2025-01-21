  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 專家稱美增產對三桶油影響小 惟股價短期見頂等回順再吼

21/01/2025

 

　　美國當選總統特朗普於當地時間周一(20日)，正式宣誓就任美國第47任總統，再度入主白宮，展開第二個任期，特朗普上任首日沒有實施全面關稅措施，憧憬中美關係有修復可能，刺激港股高開。恒生指數半日報20149，第二日上攻兩萬點，升223點或1.1%，主板成交超過871億元。恒生中國企業指數報7331，升95點或1.3%。恒生科技指數報4709，升114點或2.5%。

 

港股 | 午市前瞻 | 專家稱美增產三桶油影響小 惟股價短期見頂等回順再吼

（Shutterstock圖片）

 

聶振邦：待內地降息降準配合撐市

 

　　特朗普昨晚入主白宮，上任首日沒有實施全面關稅措施，刺激港股高開逾200點，開市即站上兩萬關，早盤亦成功守穩。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，目前恒指還在觀望氣氛中，特朗普上任首日簽署多份行政命令，市場預期其近日會忙於簽署行政命令，令關稅政策存在變數。相較於此前中美元首通話後由新聞通稿放風釋放利好消息，由特朗普親口說明與中方達成共識，可能會更讓市場安心。恒指能否站穩兩萬關仍需觀望，後續仍待內地出台降息降準等利好政策配合。支持位方面，聶振邦指出上周五和本周一恒指出現上升裂口，初步支持位在裂口底部19600點。

 

三桶油走勢更視乎內地經濟表現

 

　　特朗普宣布國家能源緊急狀態，旨在提高美國的石油和天然氣產量，降低美國消費者的成本。紐約期油下挫0.99美元或1.27%，收報每桶76.89美元。布蘭特期油下跌0.8%，收報每桶80.15美元。

 

　　聶振邦表示，紐約期油初步支持在75美元，今年1月10日以來紐約期油基本上收於75美元樓上。若特朗普進一步言論擴大產量，可能會進一步下跌至70到72美元見支持。而布蘭特期油則受俄烏戰爭發展影響較大，。若有和談、停火消息，其下行速度可能快過紐約期油，暫時先關注77美元位置，下一步支持在72到75美元

 

　　今日三桶油齊受壓，惟跌幅不大，例如中海油(00883)跌0.7%，收報18.94元，中石油(00857)跌0.5%，收報6.09元。對於持有三桶油的投資者，聶振邦認為，美國擬增產石油不是三桶油下跌的主因，因其股價表現主要受內地經濟表現影響。上周五公布的去年第四季度GDP及三頭馬車數據對三桶油有一定支撐，若後續經濟數據轉差，對三桶油沽壓會較大，若數據持續向好，此次下跌屬於短暫調整，2月可能破頂。

 

　　他進一步指出，目前三桶油已升了一段時間，資金現轉投科技股或藍籌股等，短期上升空間有限。中海油今日股價最低已到18.5元以下，建議在18到18.5元之間入場，上方阻力位在20元；中石油可能會回落至5.6元附近，建議在在5.6港元附近買入，上方阻力位在6.5元。

 

 

港股 | 午市前瞻 | 專家稱美增產三桶油影響小 惟股價短期見頂等回順再吼

中石油股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 專家稱美增產三桶油影響小 惟股價短期見頂等回順再吼

中海油股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

【你點睇？】TikTok美國禁令生效前大批「TikTok難民」湧入小紅書，你認為該現象會否對中美文化交流帶來正面影響？特朗普暫緩禁令後小紅書熱潮會否持續？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01028

千百度

0.162

異動股

00653

卓悅控股

0.540

異動股

06181

老鋪黃金

337.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01028 千百度
  • 0.162
  • 00653 卓悅控股
  • 0.540
  • 06181 老鋪黃金
  • 337.200
  • 02313 申洲國際
  • 59.150
  • 08511 民富國際
  • 1.610
股份推介
  • 02020 安踏體育
  • 81.750
  • 目標︰$90.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 279.600
  • 目標︰--
  • 01836 九興控股
  • 17.860
  • 目標︰$22.00
  • 00008 電訊盈科
  • 4.680
  • 目標︰$5.50
  • 01818 招金礦業
  • 12.220
  • 目標︰$13.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 387.400
  • 00981 中芯國際
  • 41.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 84.800
  • 00005 滙豐控股
  • 78.850
  • 00941 中國移動
  • 75.400
報章貼士
  • 02382 舜宇光學科技
  • 70.200
  • 目標︰$73.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 84.800
  • 目標︰$100.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 539.000
  • 目標︰$620.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 59.700
即時重點新聞

21/01/2025 16:55  《盤後部署》恒指六連升重上兩萬點，碧桂園復牌高收碧服上望6元

21/01/2025 16:11  白宮換主恒指收升180點報20106，今年來首度站上兩萬關

21/01/2025 16:32  《本港經濟》12月整體通脹率維持1.4%，全年通脹率1.7%

21/01/2025 17:03  國泰(00293)去年載客量升31%，連同貨運量創疫後新高

21/01/2025 17:08  東方甄選(01797)中期盈轉虧9679.9萬人幣，不派息

21/01/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒４７億元，買騰訊沽盈富基金

21/01/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】高盛削騰訊阿里目標調升京東，野村評點三大電信股

21/01/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７８３６，六個月至一年維持３﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

碧桂園復牌大升，內房股借勢反彈可再吼？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

瑞銀據報停止接受部分新世界證券作為保證金貸款抵押品新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

財政預算案 | 德勤：現推新稅太倉卒，《財案》應全面審視公共財政新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】侵侵啟新「權力遊戲」，影響力試水貨幣化
人氣文章

玩樂 What’s On

北角東岸板道首段1月26日開放：東區走廊單車跑步體驗及維港首條開合橋亮點
人氣文章

Member Zone

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運飾物
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀五星酒店中菜廳：矜貴陳皮宴，品味十三年梅江塞口陳皮竹笙龍蝦卷及五十年老陳皮花膠羊頭蹄羹，重現粵菜經典
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

2025年Estée Lauder美妝新鮮事：舒淇成為全球護膚代言人、聯乘Ladurée推限量化妝系列！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

一張唱片見證一個時代：《搖滾詩人：未知的傳奇》喚起的嬉皮時尚
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會報告︱消委會評測18款隨行杯：保暖效能與重金屬釋出，9款4星級以上安全推薦 新文章
人氣文章
最佳飲咖啡時間揭秘：研究顯示正確時段有助心血管健康及降低死亡風險！
人氣文章
腎衰竭 │57歲王喜病情最新曝光：面對末期腎衰竭，醫生提醒「強腎運動」助延長壽命
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2025 17:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2025 17:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/01/2025
碧桂園復牌大升，內房股借勢反彈可再吼？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運飾物

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美之間有可能做成「大刁」嗎？

21/01/2025 11:42

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處