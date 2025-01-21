港股 | 午市前瞻 | 專家稱美增產對三桶油影響小 惟股價短期見頂等回順再吼

美國當選總統特朗普於當地時間周一(20日)，正式宣誓就任美國第47任總統，再度入主白宮，展開第二個任期，特朗普上任首日沒有實施全面關稅措施，憧憬中美關係有修復可能，刺激港股高開。恒生指數半日報20149，第二日上攻兩萬點，升223點或1.1%，主板成交超過871億元。恒生中國企業指數報7331，升95點或1.3%。恒生科技指數報4709，升114點或2.5%。

（Shutterstock圖片）

聶振邦：待內地降息降準配合撐市

特朗普昨晚入主白宮，上任首日沒有實施全面關稅措施，刺激港股高開逾200點，開市即站上兩萬關，早盤亦成功守穩。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，目前恒指還在觀望氣氛中，特朗普上任首日簽署多份行政命令，市場預期其近日會忙於簽署行政命令，令關稅政策存在變數。相較於此前中美元首通話後由新聞通稿放風釋放利好消息，由特朗普親口說明與中方達成共識，可能會更讓市場安心。恒指能否站穩兩萬關仍需觀望，後續仍待內地出台降息降準等利好政策配合。支持位方面，聶振邦指出上周五和本周一恒指出現上升裂口，初步支持位在裂口底部19600點。

三桶油走勢更視乎內地經濟表現

特朗普宣布國家能源緊急狀態，旨在提高美國的石油和天然氣產量，降低美國消費者的成本。紐約期油下挫0.99美元或1.27%，收報每桶76.89美元。布蘭特期油下跌0.8%，收報每桶80.15美元。

聶振邦表示，紐約期油初步支持在75美元，今年1月10日以來紐約期油基本上收於75美元樓上。若特朗普進一步言論擴大產量，可能會進一步下跌至70到72美元見支持。而布蘭特期油則受俄烏戰爭發展影響較大，。若有和談、停火消息，其下行速度可能快過紐約期油，暫時先關注77美元位置，下一步支持在72到75美元

今日三桶油齊受壓，惟跌幅不大，例如中海油(00883)跌0.7%，收報18.94元，中石油(00857)跌0.5%，收報6.09元。對於持有三桶油的投資者，聶振邦認為，美國擬增產石油不是三桶油下跌的主因，因其股價表現主要受內地經濟表現影響。上周五公布的去年第四季度GDP及三頭馬車數據對三桶油有一定支撐，若後續經濟數據轉差，對三桶油沽壓會較大，若數據持續向好，此次下跌屬於短暫調整，2月可能破頂。

他進一步指出，目前三桶油已升了一段時間，資金現轉投科技股或藍籌股等，短期上升空間有限。中海油今日股價最低已到18.5元以下，建議在18到18.5元之間入場，上方阻力位在20元；中石油可能會回落至5.6元附近，建議在在5.6港元附近買入，上方阻力位在6.5元。

中石油股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

中海油股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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