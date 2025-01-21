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碧桂園 | 聶振邦：碧桂園復牌大升顯示負面消息已完全消化

21/01/2025

　　碧桂園(02007)停牌9個月後今日終於復牌，高開後升幅擴大逾兩成，早盤收市升23.7%，報0.6元。其最新公布稱，在債權人支持下，高等法院於昨日已批准集團延期申請，聆訊現獲延期至5月26日。截至去年6月30日，該集團總債務中有約1472.87億元人民幣發生違約或交叉違約，公司期望今年上半年內與債權人就債務重組達成一致。

 

碧桂園 | 聶振邦：碧桂園復牌大升顯示負面消息已完全消化

（資料圖片）

 

　　博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，相較於上次融創(01918)復牌出現裂口低開的情況，從碧桂園今日的股價表現來看，市場解讀較為樂觀。而且碧桂園從2023年11月的高位（約1.05元）跌至停牌前夕2024年3月的0.5元樓下，股價已跌去一半。他續指出，先前的股價已經跌多了，利淡消息已經完全反應在之前下跌的股價中了。今日復牌跟隨大市上升，表明市場認為負面消息已消化。

 

　　對於碧桂園的債務問題，聶振邦認為此前世茂(00813)與解決人達成共識令市場對碧桂園達成債務重組抱有信心。若內地經濟表現向好，碧桂園有望逐步收窄虧損，業務恢復正軌，完成今年上半年與債權人達成債務重組的期望。他進一步表示，去年內地經濟增長目標達成，今年繼續達成5%的目標信心較大，將有力刺激內地房市，內房股應會逐步反映自身估值。

 

　　碧桂園此前一併補發2023年及2024年中期業績，18個月合共虧損約1912.42億元人民幣，其中2023年度虧損大幅增加至1784億元人民幣，而去年中期虧損則大幅收窄至128億元人民幣。

 

碧桂園 | 聶振邦：碧桂園復牌大升顯示負面消息已完全消化

碧桂園股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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