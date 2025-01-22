金管局：銀行特定分類貸款比率仍有上升壓力，確保風險管理到位

金管局副總裁阮國恒表示，2025年金管局的工作重點包括，審慎監管工作、運作及網絡穩健性、消費者保障、打擊詐騙、信貸風險環境、反洗黑錢及金融罪行風險、綠色及可持續銀行、推廣監管科技及金融科技。

銀行業特定分類貸款比率仍有上升壓力

他表示，預期今年銀行業特定分類貸款比率仍有上升壓力，因為息口仍然高企，加上美國利率前景未明朗，未知新政府上場後對利率的影響，金管局會確保銀行的風險管理到位，亦會確保投放足夠資源到管理內地商業房地產相關敞口風險，又指相關敞口沒有集中度，銀行管理風險能力仍強，相信風險可控。

他提及，今年在信貸風險環境方面，會密切監察資產質素及資本狀況，銀行適時作出足夠的貸款撥備，以務實方式處理企業財務困難，而在支持實體經濟方面，當中包括中小企，支持企業升級轉型以發充分利用數據及科技（例如商業數據通、戶口互聯、深港跨境數據驗證平台）。

加強銀行打擊數碼詐騙能力

在打擊詐騙方面，他指出，實施銀行加強管控措施避免客戶墮入騙徒陷阱；推出「智安存」服務；及網上銀行保安措施，處理客戶因詐騙受損索償的方法，加強銀行打擊數碼詐騙的能力，亦會加強公眾教育，推出專題宣傳活動，為客戶完成高風險支付交易前設立更長的冷靜期。

減低依賴一次性密碼認證

金管局今年將繼續投放資源打擊詐騙，阮國恒指，必須要加強銀行系統，包括減低銀行對一次性密碼認證的依賴。他指，目前仍然有客戶會將一次性密碼轉交他人的情況，會推動認證在銀行的應用程式中進行，以減低風險，並會逐步推廣到其他高風險交易的認證上。

承接去年大熱防騙歌曲，金管局今年再推出防騙公眾教育，採用「驚慄行銷」以「撳LINK 中『蕉』」為口號推出連串宣傳項目，以誇張的手法吸引公眾眼球，提醒市民時刻警惕，慎防「釣魚」陷阱，否則被歹徒盯上「中招」就後患無窮。

香港銀行業維持穩健，信貸風險可控

阮國恒表示，儘管信貸環境不斷轉變，信貸風險也有所增加，香港銀行業維持穩健，資本及流動性充裕，資產質素仍然可控。儘管風險增加，信貸風險維持可控，預期在利率仍然高企下，信貸環境充滿挑戰、部分內地房地產開發商的債務問題還未完全緩解，加上在本地商業房地產市場疲弱的情況下，金管局繼續持續監察認可機構的資產質素和信貸風險管理。

他指出，在業務操作及科技風險方面，繼2022年5月發出《監管政策手冊》單元OR-2「運作穩健性」後，金管局透過監察並與業界定期溝通，提高銀行的運作穩健性，香港所有銀行都已按該單元的要求制定運作穩健性架構，主要銀行亦參考金管局的監管回饋，加快一系列關鍵運作的最短恢復時間。

他續指，大部分銀行現正處於配對工作及情景測試的關鍵階段。截至2024年第四季，主要銀行的關鍵運作配對約完成了70%，情景測試則約完成了50%。預期所有銀行均大致可以按照《監管政策手冊》單元的要求，於2026年5月前達到全面運作穩健。

在跨境理財通方面，阮國恒指出，在2024年2月推出跨境理財通2.0，涵蓋五大範疇的優化措施（即產品範圍、個人投資者額度、投資者資格、銷售流程及證券公司的參與）。截至2024年底，已有超過13萬名個人投資者參與該計劃，較2023年底增長接近一倍。

他提及，金管局繼續密切監察香港的詐騙情況。警務處在2024年首11個月錄得逾4萬宗詐騙案，涉及損失超過85億港元，較去年同期上升8.7%。金管局在2024年收到828宗與詐騙相關的銀行投訴，較2023年的1201宗下跌約31%。

撰文：經濟通採訪組

《說說心理話》青少年自殺率上升，如何分辨求助訊號？社工分享陪伴的重要性► 即睇