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恒指 | 港股午後倒跌逼近百天線，中芯觸四年半新高午後突急跌

23/01/2025

恒指 | 港股午後倒跌逼近百天線，中芯觸四年半新高午後突急跌

 

　　昨日傳出內地正考慮容許人民幣貶值以應對特朗普帶來的高關稅風險，恒指昨日大跌逾300點，今早輕微反彈後再之出現沽壓，午後倒跌，現跌75點或0.4%，報19703，主板成交逾1054億元。國企指數報7162，跌15點或跌0.2%。科技指數報4518，跌62點或跌1.4%。

 

　　中芯(00981)今早再有鑊氣，但高處不勝寒，盤中高見44元，接近歷史高位44.8元前即受阻回吐，午後跌勢加劇，現跌6.1%，報39.55元，成交約1.92億股，涉資79.14億元。其餘晶片股普遍回吐或跟跌；華虹(01347)無升跌，報23.5元；上海復旦(01385)跌1.4%，報15.12元。

 

內銀內險冠藍籌

 

　　今早內地中證監、財政部及人行等一同舉行新聞發布會，介紹大力推動中長期資金入市，呼應早前六部門聯合印發《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，將重點引導商業保險、社保基金、基本養老保險等進一步加大入市力度。過年前內地再釋出利好消息，帶動中資金融股份普遍上升，午後內險、內銀繼續領漲；中國平安(02318)升2%，報42.8元；國壽(02628)升2.6%，報14.06元；建行(00939)升2.6%，報6.24元；工行(01398)升2.6%，報5.11元。

 

　　本地重磅金融股午後升幅收窄或倒跌；港交所(00388)升0.5%，報294元；滙控(00005)跌0.8%，報78.6元；友邦(01299)跌1.1%，報54.1元。

 

撰文：經濟通市場組

 

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