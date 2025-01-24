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美股 | 特朗普要求立即減息，美股添動力，標普500創新高

24/01/2025

美股 | 特朗普要求立即減息，美股添動力，標普500創新高

 

　　美國新任總統特朗普周四(23日)在達沃斯世界經濟論壇上發表講話，要求聯儲局立即降低利率，以助消除美國債務，同時要求石油輸出國組織(OPEC)降低油價。其言論提振美股表現，標普創歷史新高。

 

　　道指日內升408.34點，或0.92%，報44565.07點；標普500指數升32.34點，或0.53%，報6118.71點；納指升44.34點，或0.22%，報20053.68點。

 

　　美股業績方面，繼Netflix公布強勁業績之後，美國航空發布疲弱的全年指引，拖累股價大幅下跌8%。市場仍在消化特朗普上任後的影響，雖然其推動人工智能支出刺激科技股造好，但對主要貿易夥伴徵收關稅的風險仍然影響市場情緒。

 

日本央行料加息0.25厘

 

　　美匯指數日內靠穩，微跌0.03%，報108.2197。在特朗普就職後，美元在周一(20日)回吐本月部分升幅，目前處於橫行區間。

 

　　美元兌日圓在觸及156.386低位後回升，跌幅收窄至0.09%，報156.374。市場預計日本央行將於周五(24日)加息0.25厘的可能性為96%，將令政策利率升至0.5%。


　　
　　歐元兌美元於1.04附近企穩，市場情緒受近期美國關稅政策，以及即將公布的歐美央行政策決議的影響，導致歐元明顯波動。市場普遍預計歐洲央行將減息0.25厘。

 

　　金價在升至近三個月高位後略為回落，主要受美元走強所限制。紐約期金跌0.33%，報每盎司2761.50美元。

 

　　紐約期油跌1.56%，報每桶74.26美元；布蘭特期油跌1.20%，報每桶77.21美元。油價持續向下，反映市場對特朗普政府的新政策不確定性影響。

 

撰文：經濟通國金組

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