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日本央行加息0.25厘，為18年來最大加幅

24/01/2025

日本央行加息0.25厘，為18年來最大加幅

 

　　日本央行加息0.25厘，至0.5厘，為18年來最大幅度的單一加息，符合外間預期。美元兌日圓跌0.12%，報155.756。日本央行加息決議是以8-1的投票結果獲得通過。

 

日本央行加息後，東京股市回吐稍早漲幅

 

　　日本央行宣布加息0.25厘後，日本東證指數和日經225指數回吐稍早漲幅。日本東證指數現報2750.09點，下跌1.54點或0.06%。日經225指數現報39984點，下跌19.50或0.05%。

 

植田不會透露太多信息以免推高圓匯

 

　　彭博社分析指，日本央行宣布加息，標誌著央行重啟刺激性貨幣政策的逐步退出進程。不過，這不是終點。由於企業通過漲價來轉嫁勞動力成本上升的壓力，有跡象顯示通脹率有可能會超過2%的目標。

 

　　現在要關注的是行長植田和男的新聞發布會，看他會就央行下一步行動給出怎樣的的指引。彭博社猜測，植田和男不會透露太多信息，會避免發表鷹派言論推高日圓匯率。現時預計日本央行今年還將加息兩次，分別會在4月和7月，每次0.25厘，將目標利率上調至1厘。

 

撰文：經濟通國金組

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