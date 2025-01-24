新世界 | 摩通:新世界若債務違約或打開行業「潘朵拉盒子」

摩根大通發表研究報告指出，在廣泛的行業角度而言，新世界發展(00017)潛在債務違約將較萬科(02202)(深:000002)產生更大影響，或打開香港地產業的「潘朵拉盒子」，即意指影響會廣泛傳開。該行指出，上述兩家公司的母企支持對於避免債務違約至關重要，但其中認為新世界發展母企援助動機較強；摩通分析員仍不預期新世界發展將出現債務違約。

而假設國企完好無損，萬科則可能被認為是內房股中「最後倒下的公司之一」。不過，摩通稱，除非有確實證據證明流動性壓力紓緩，否則仍維持兩公司「減持」投資評級。

偏好滙豐及渣打多於純本地銀行，恒生有較高下跌風險

至於對銀行的風險蔓延影響，摩通指出，萬科僅佔內地銀行業貸款總額約0.1%，估計若萬科違約，不良貸款比率將上升0.1至0.3個百分點，但考慮到銀行業撥備率較高，料盈利影響有限，該行亦建議逢跌買入優質內銀股，例如招商銀行(03968)(滬:600036)A、H等股票。

新世界債務違約或累港銀盈利減少10%至23%

摩通預計，香港銀行業會為新世界發展作出部份預期信用損失支出(ECL)，姑勿論是已到期或續期的債務，而該行所覆蓋的所有香港銀行均為新世界發展的主要銀行(大新銀行除外)。該行壓力測試顯示，如果所有新世界的貸款被降級至「第三階段」，香港本地銀行的2025年預測盈利可能會因而減少10%至23%，但當中滙控(00005)和渣打集團(02888)受影響為2%至3%。

因此，摩通繼續偏好滙控及渣打多於純本地銀行，而恒生銀行(00011)可能有更多下行風險，因恒生盈利風險和相對同業估值都偏高。

撰文：經濟通採訪組

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