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港股 | MPF | 專家稱強積金擴大供款範圍資金規模有限難振港股表現

24/01/2025

　　今日消息指，積金局建議上調強積金供款入息的上下限，各加3000元，即下限增至1.01萬元，上限則升至3.3萬元。如採用方案，預料勞資雙方每月最多供多150元，而月入少於10100元的僱員毋須供款，只有僱主供款5%。新方案預計最快可以在明年年中開始實施。

 

港股 | MPF | 專家稱強積金擴大供款範圍資金規模有限難振港股表現

（Shuttlestock圖片）

 

　　艾德金融執行董事陳政深向《經濟通通訊社》表示，雖然受強積金供款增加，導致強積金進輸入港股的資金相應變多，但因資產規模較小對港股的影響不大。新增的強積金供款數額佔強積金的總資產規模較小，另外強積金亦不是所有都用來投資港股，目前「股票基金」佔強積金總資產值45%，而且股票基金還包括投資除港股以外的股市，所以入市資金有限料難以帶動港股。

 

　　元亨證券基金投資總監林嘉麒亦認同，他表示，雖然勞資雙方供款數額提高，但不意味著資金一定會流入港股，而且上調供款入息上限能帶來多少新增金額仍是未知數。

 

　　本地銀行股上揚，滙控(00005)升1.6%，報79.9元，恒生(00011)升1.2%，報95.6元，中銀香港(02388)升1.2%，報25.15元，渣打(02888)升1.9%，報104.2元。本港保險股亦造好，友邦(01299)升1.5%，報54.75元，宏利(00945)升0.6%，報238.2元，保誠(02378)升1%，報62.65元。

 

　　林嘉麒認為，本地銀行股和本港保險股走強跟此消息影響不大，主要是今日人民幣轉強帶動資金重新關注港股，或者資金提前部署農曆新年後A股開門紅。如果此消息確實有利好效果，就不會僅有銀行股受惠，重磅股份例如友邦、港交所(00388)、科技股等應都會有相同受惠效果。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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