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電騙 | 黃俊碩：多管齊下，防治內地留學生受騙

28/01/2025

　　《金碩良言》乙巳蛇年將至，筆者在此與各位讀者及香港市民拜個早年，祝願香港社會新一年「靈蛇運轉，鴻運啟始」，在新一年大展鴻圖。

 

　　近期香港市民其中一個最關心的社會熱話，莫過於各種電騙層出不窮，令不少受害人蒙受巨額損失，其中又以內地來港的留學生成為電騙集團的主要獵物。早前有報道指，香港大學在本月中向學生發電郵，表示近月有超過60名港大學生誤墮詐騙案，損失超過6000萬元，經警方分析後發現，超過八成受騙內地來港留學生，主要是在來港首年或在開學前受騙，相信是騙徒看中內地留學生初來乍到，不熟悉香港情況所致。

 

　　為防止內地留學生成為詐騙集團的獵物，警方與各間大專院校紛紛採取宣傳措施，例如香港大學在內的多間大專院校要求所有內地留學生完成防騙問卷及測試，並在校內不同地方張貼防騙宣傳海報；警方在各大社交平台大力進行防騙宣傳之外，在上周五（24日）啟德體育園壓力測試表演中，更改編網上大熱神曲《APT》成為《防騙子．APT》，加強防騙宣傳，姑勿論效果如何，該首改編歌曲在網絡上獲多番轉載，引來討論。

 

　　雖然警方、大專院校及社會各界進行鋪天蓋地式的防騙宣傳，卻仍然有內地留學生因對香港文化了解認識不足；再加上，現時中港兩地之間的資金流通欠便利，內地留學生需攜帶資金來港作升學備用，而他們身懷巨款，又入世未深，容易被騙徒誤導他們攜帶來港的資金「有問題」，因而墮入騙局。

 

電騙 | 黃俊碩：多管齊下，防治內地留學生受騙

內地留學生對香港文化了解不深，容易墮入電騙陷阱。(Shutterstock)

 

　　不過，隨著金管局在本月中宣布，金管局與人民銀行在今年年中推中港兩地的快速支付系統互聯，即連結內地的網上支付跨行清算系統IBPS與香港的「轉數快」(FPS)，屆時兩地居民可以透過輸入收款方的手機號碼或帳戶號碼，全天候進行即時小額跨境匯款。若果中港兩地的快速支付系統互聯盡早落實，再加上相關宣傳工作到位的話，有望減少內地留學生攜帶大量資金來港。

 

　　今次轉數快與IBPS之間的互聯支付服務，讓中港兩地的民眾能夠全天候即時轉帳至對方的銀行帳戶，避免目前跨境轉帳的繁複手續，以及銀行截數期限，而由內地匯款至香港則參考人民幣在岸價，有助減少匯率波動所帶來的影響。屆時，內地留學生毋須攜帶大量資金來港準備升學所需，而身處內地的父母，可以按照子女升學的需要，例如要繳交學費、交付房租時，才直接透過中港互聯支付服務繳交有關費用，減少內地留學生攜帶大量資金來港的憂慮，這無疑大大降低內地留學生誤墮詐騙陷阱的機會。

 

　　有鑑於此，筆者期望金管局與人民銀行在本年年中落實轉數快與IBPS之間的互聯支付服務時，在中港兩地跨境支付的使用場景中必須加入繳交大專院校學費、支付房租等有關選項，便利內地家長在內地直接繳交有關費用。與此同時，再配合警方大力打擊詐騙集團，並且與各間大專院校加強防騙宣傳工作，筆者相信在上述措施多管齊下的情況下，涉及內地留學生的受騙案件將會有所減少，有助香港繼續發展成為教育樞紐，培育更多人才。

 

立法會會計界議員　黃俊碩

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