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港股 | 盤後部署 | 英偉達股價大跌 中芯見穩應該點部署？

28/01/2025

 

　　中國DeepSeek橫空出世撼動華爾街，VIX指數飆升超20%，DeepSeek具備的低成本高性能特點，令投資者重新審視歐美大型科技股估值，英偉達下殺近17%，台積電ADR瀉超13%，納指跌612點或3.07%，不過道指收市倒升289點或0.65%。

 

港股 | 盤後部署 | 恒指觀望美普遍關稅，中芯借消息炒上落料回調有限

（CNS圖片）

 

　　港股今日為農曆新年長假前最後一個交易日，僅半日市，港股通提前暫停交易。AI概念及部分消費股領漲，中芯裂口低開盤中修復，惟醫藥及資源板塊跌勢顯著，總結半日市恒指收報20225，升27點或0.1%，總結全月恒指升165點或0.82%，連續兩個月上升。恒生中國企業指數今日收報7382，跌不足1點。恒生科技指數收報4723，升36點或0.8%。

 

　　今日港股主板成交近517億元。

 

　　中芯(00981)昨日（27日）大跌超過7%後，今早繼續低開2.49%，惟盤中有買盤支持，中芯收市跌幅收窄至0.39%，報38元。DeepSeek的成功令其他研發AI模型的科企找到發展路徑，百度(09888)再升3.6%，報87.8元，連升3日累計升幅10.03%；小米(01810)升3.23%，報38.3元，連升3日累計升幅11.01%；騰訊(00700)升1.42%，報401.2元，連升3日累計升幅5.25%；阿里(09988)升1.2%，報88.3元，連升4日累計升幅7.42%。

 

張智威：關注春節期間美國或再推反制政策

 

　　美股科技股恐慌蔓延，恒指高開過百點，不過開市已見全日最高。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，對於恒指今日高走並不意外，雖然納指受挫，但道指收市仍升，而且英偉達下跌與港股沒有太大關聯性，然而在美國可能推動進口商品實施新的普遍關稅消息影響下，恒指升幅收窄。

 

　　根據《金融時報》引述消息人士報道，美國財長貝森特正在推動對美國進口商品實施新的普遍關稅，初步稅率為2.5%，並會每月以同樣的幅度逐步上調，普遍關稅最終可能會上調至20%。此外，有傳美國總統特朗普將很快對外國藥品、半導體及金屬徵收關稅，同時亦將對鋼鐵、鋁及銅徵收關稅。張智威表示，由於臨近春節長假，擔心美國在此期間推出新的限制政策，進一步打擊港股，特別是DeepSeek熱潮或令美國進一步推出反制措施。他預料短期內恒指在19600至20400區間上落。

 

中芯回調幅度料不大，百度受惠更顯著

 

　　英偉達、台積電ADR齊瀉，中芯國際逆市低走，不過跌幅溫和。該股早前炒作國產自主概念，北水持續流入，截止1月27日，港股通持倉高達28.47%，而股價亦在短短四個月急升近兩倍。張智威指，不擔心中芯股價在春節假期後追跌。儘管中芯技術並無取得大進展，半年業績甚至錄得倒退，但由於國策支持，有大量的剛需支撐，股價就算調整預料不會太大。雖然英偉達股價急瀉，但兩者屬於不同層級，受拖累的機會較低。他預料中芯股價近期約在35元附近上落。

 

　　百度股價再升約3%，連升第三日。張智威表示，百度將會是這次DeepSeek革命性突破的主要受惠者。百度的文心一言早前受到高端晶片的制約，發展效果未如理想。現在DeepSeek 突破顯示百度無需依賴高端晶片而一樣能夠發展出低成本與高質量的人工智能。作為內地ChatGPT先行者，預料文心一言將能夠更上一層樓，並帶動百度股價進一步升至約92.6元水平。

 

港股 | 盤後部署 | 恒指觀望美普遍關稅，中芯借消息炒上落料回調有限

中芯國際股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 盤後部署 | 恒指觀望美普遍關稅，中芯借消息炒上落料回調有限

百度股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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