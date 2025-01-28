英偉達 | DeepSeek衝擊AI晶片行業結構 英偉達暴跌仍未急抄底

近日內地AI公司DeepSeek跑出撼動華爾街，DeepSeek利用約2000塊英偉達相對落後的H800晶片，開發出性能直迫OpenAI的o1，甚至超越Meta的Llama的大型語言模型，展示了低端晶片在高性能AI運算中的潛力。此舉不僅挑戰了傳統對高端晶片的依賴性，也讓投資者重新審視歐美大型科技股的估值。受此影響，納指暴跌612點，英偉達股價隔夜一度暴跌逾18%，最終收市大跌16.86%，報118.58美元。

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對此，椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，DeepSeek的成功正在改變市場對AI設備依賴高端晶片的傳統認知，敲響了高端晶片市場的警鐘，英偉達的業務模式及盈利增長或將因此進入一個轉折點。

DeepSeek改變AI晶片思維邏輯

曾永堅指出，英偉達一直是全球高端晶片市場的領軍者，其產品廣泛應用於AI技術、雲計算和高性能計算領域。過去數年，依靠高性能產品的技術優勢，英偉達吸引了科技巨頭和政府機構以高價搶購，帶動了公司營收和股價的高速增長。然而，DeepSeek僅依靠性能相對落後的H800晶片，便成功開發出高效的AI模型，這顛覆了市場對高端晶片不可或缺的認識。

曾永堅認為，這表明企業可以通過技術創新來彌補硬體性能的不足，而不再一味依賴最頂尖的晶片設備。這種技術突破可能會改變整個行業的思維邏輯，未來企業可能更加重視性價比，而不是盲目追求高端硬體的極致性能。他補充道，如果行業趨勢真的發生轉變，英偉達的高端晶片需求將面臨挑戰，其產品結構和盈利模式可能隨之改變。

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英偉達產品毛利率受壓，銷量結構或調整

曾永堅指出，未來市場對高端產品的需求可能減弱，而中低端產品則有望迎來銷量增長。「過去英偉達的盈利增長主要來自高端產品，這些產品因性能卓越而售價高昂，為公司帶來高毛利率。」他表示，若未來市場更偏向中低端產品，雖然英偉達的銷量可能因此增加，但平均售價（ASP）下降將對毛利率構成壓力，進一步影響整體盈利能力。​​​​他強調，市場對中低端產品的需求增加，可能會帶動英偉達的出貨量，但這不足以完全抵銷毛利率下滑帶來的影響。

低端晶片或進入美國限制出口雷達

針對DeepSeek使用符合美國2022年出口管制規定的H800晶片，曾永堅認為，DeepSeek的成功導致中國市場對英偉達中低端產品的需求可能增加，這將在短期內推動相關產品的銷量。然而，他同時提醒，這些產品的價格和毛利率遠低於高端產品，因此對英偉達整體業績的貢獻有限。

此外，他提醒道，現在已經有一些聲音關於美國政府有可能因應DeepSeek的成功採取更嚴格的出口限制措施，例如對中低端晶片增設新規，進一步壓縮中國市場的銷售空間。「未來政策的不確定性將是英偉達需要面對的另一大挑戰。」

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英偉達盈利高增長受挑戰

曾永堅表示，DeepSeek的成功對英偉達的估值和市場定位帶來了深遠影響，市場目前正處於重新評估階段，投資者需要時間觀察晶片行業和DeepSeek大模型的發展趨勢。他認為，英偉達盈利高速增長的時代可能已經結束，未來將進入一個較長的整固階段。短期內，英偉達股價可能會持續波動，晶片行業的前景仍未明朗，投資者不宜急於抄底。目前，英偉達的沽壓持續，他預期英偉達或下試250天線（約113美元）。

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城亦認為，英偉達或將跌至100元，受AI對高端晶片需求下降的影響，他建議持貨的投資者等股價反彈至140美元離場。

撰文：經濟通通訊社記者汪澤妍

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