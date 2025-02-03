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開市Go | 美啟貿易戰道指跌，港股通續停，車股交付量比拼

03/02/2025

要聞盤點

 

1、美國總統特朗普簽署行政令，對墨西哥和加拿大商品加徵25%關稅，對加拿大能源及中國商品加徵10%，關稅措施將於4日生效，且行政令含報復條款，若相關國家報復，美國將進一步提高關稅。因憂慮關稅戰打壓環球經濟前景，道指跌337點；標普500指數跌30點；納指跌54點。中國金龍指數下跌258點，創下逾七周來最大跌幅，攜程和阿里巴巴對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時06分跌700點。

 

2、加拿大宣布對美國商品加徵25%關稅，墨西哥將公布報復措施，中國則向世貿組織提訴，並採取反制，但未詳述，外界分析中國遭徵關稅稅率低於其他兩大出口國，變相有利中國。

 

3、特朗普稱後續「絕對」會向歐盟徵收關稅，歐盟警告勿對其加關稅，否則將實施報復。

 

4、美聯儲維持利率不變，聯邦基金利率目標區間為4.25-4.5厘，符合市場預期，香港銀行暫時按兵不動。

 

5、香港金管局回應美聯儲議息決定稱金融運作暢順，港元拆息趨近美元息率，短期拆息受本地因素影響，市民應慎重考慮利率風險。

 

6、A股今明仍休市，春節假期1月28日至2月4日休市，共放假8天，港股通暫停交易。

 

7、歐洲央行減息25基點，存款便利利率降至3.25厘，10月23日生效，預計通脹明年回到2%目標值。

 

8、英特爾四季度EPS超預期，數據中心收入向好，Meta收入及資本開支超預期，蘋果收入超預期，特斯拉收入遜預期，惟預告今年6月將在美國德州推出不需要人類駕駛員監督的全自動駕駛(FSD)版本。

 

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