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金沙第四季收益跌半成，經調整物業EBITDA跌12.7%

03/02/2025

金沙第四季收益跌半成，經調整物業EBITDA跌12.7%

　　金沙中國(01928)公布2024年第四季及全年業績，當中第四季經調整物業EBITDA為5.71億美元，按年減少12.7%，主要受貴賓博彩低贏率影響；全年經調整物業EBITDA為23.3億美元，按年增加5%。

 

　　期內，集團淨收益總額按年減少5%至17.6億美元，主要受到澳門倫敦人與澳門威尼斯人綜藝館持續升級工程的影響。淨收入則按年減少17.7%至2.37億美元。全年淨收益總額按年增加8.4%至70.8億美元，淨收入年增加50.9%至10.5億美元。集團控股股東Las Vegas Sands Corp (LVS) 於2024年第四季及2025年1月購入2.5億美元金沙中國普通股，使LVS截至2025年1月7日的金沙中國所有權百分比增加至72.3%。

 

　　期內澳門倫敦人與澳門威尼斯人是兩個主要受影響的物業，其中澳門倫敦人第四季度淨收入下降12.1%，至5.18億美元，而澳門威尼斯人則下降8.8%，至6.82億美元。相比之下，其他物業業績均有所增長，澳門巴黎人增長2.7%至2.28億美元，澳門金沙城中心及四季酒店增長16.1%至2.23億美元，澳門金沙則增長6.2%至8600萬美元。

 

　　LVS主席兼行政總裁戈德斯坦表示，儘管澳門市場每名訪客的人均消費仍低於疫情前水平，但復甦情況於季內仍得以持續。集團的財政實力及領先同業的現金流量繼續支持在澳門及新加坡兩地的持續投資及資本開支項目。

 

撰文：經濟通市場組

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