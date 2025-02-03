港股 | 暫停減息 | 美儲長線調頭加息不足為奇 港股後市更不明朗

港股過年期間美股利淡盡出，美國聯儲局上周三(1月29日)宣布維持利率不變，但會後聲明刪走「通脹朝著目標取得進展」字眼，暗示未來將不急於減息。除後隔晚白宮亦宣布對中國、加拿大及墨西哥加徵關稅將於本周六(8日)起實施，雖符合預期但雙重利淡夾擊下，港股高位乏力，紅盤低開逾百點後進一步回吐，早盤失守20000關口，跌幅一度擴大至逾460點，低見19764點。

不過中芯科技(00981)盤中急反彈，加上阿里(09988)炒作AI概念撐市，恒生指數半日跌幅收窄至149點或0.7%，報20075點，主板成交近787億元。恒生中國企業指數報7322，跌59點或0.8%。恒生科技指數報4691，跌31點或0.7%。

陶冬：美儲須較長時間觀望特朗普新政

椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，雖然市場對特朗普加徵關稅早有預期，但後續被制裁的中國、加拿大以及墨西哥會如何應對都為市場增添不明朗因素，假如反制措施出台，美國本土通脹風險將同步升溫，變相令聯儲局減息進程再拖慢，甚或調頭加息。

不過曾永堅強調，美國息口不跌反升的預期為中長線，預計最快亦要到今年第四季以至明年初才會有定論，始終目前皆為預期。他指，以特朗普重新上任不足一個月便祭出辣手關稅，市場對後市更不明朗，亦大幅擴大避險需求氣氛，以目前通脹預期下息口不跌反升的確不足為奇。

著名經濟學家陶冬在專欄文章指出，目前美國消費依然非常強勁，並支撐著整體經濟，而就業市場處在軟著陸狀態，工資增長放緩但沒有影響消費者的心情；美國經濟增長被低估；以及通貨膨脹形勢處在相對微妙的狀態。他預計美聯儲最少需要3個月甚至6個月的觀察期，坐等新政府政策落地，才會考慮下一步利率動作。

港股紅盤半日走低，曾穿兩萬關口。（經濟通HV2報價系統截圖）

中國如何應對成關鍵，人幣貶值利資金回流吸納

面對特朗普御駕親征的貿易戰，曾永堅認為中國較為處於下風，可用籌碼不多，在推出反制措施上都要觀望美國如何出手，因此如何應對為市場焦點之一。但他提到，除了反制措施外，假如美國辣招能逼出中央痛定思痛推出市場所預期的救市大招，尤其針對刺激房地產及消費底層需求，將反為市場所樂見。

但在此之前，曾永堅指聯儲局預告的偏鷹路向將會制肘中國未來適度寬鬆的空間，對此早前已有消息指中央正計劃容讓人民幣貶值以應對高息環境，他認為此舉將有利中國應對貿易戰影響。他指，內地最不願意見到資金大幅外流，但若人民幣有序平穩向下，勢將令環球市場對中國資產重新估值，或有利部分資金水向低流，整體並非壞事。

中港樓市仍有待政策刺激需求

不過曾永堅補充，以低匯價吸引外資回流始終需時較長，亦需要中國資產有好表現才能令外資重新投資中國，因此非一時三刻能夠成事，故希望上述方法能夠帶動內房表現實在言之尚早。目前內地樓市首要任務仍為激發需求，若買樓需求一直不足，巧婦難為無米之炊，故仍有待政策打救。

至於本地地產股方面，曾永堅認為，雖然經營上不至於內房股一樣危險，但單論未來一年已有至少逾3萬個潛在供應單位需要消化，整體上亦不相伯仲。他認為目前所謂的人才置業需求亦容易逐漸遞減，在港府經已大幅撤辣後，難再推出大刀闊斧政策，預期樓價走勢傾向平穩向下為主。

新地股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

長實集團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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