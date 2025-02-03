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阿里 | 推新AI模型聲稱超越DeepSeek，股價逆市飆逾半成仍有上升空間？

03/02/2025

　　DeepSeek爆紅，阿里巴巴(09988)乘機推出新版通義千問Qwen 2.5-Max人工智能(AI)模型，並聲稱其性能幾乎全面超越DeepSeek-V3及OpenAI的GPT-4o等大模型，阿里股價今早(3日)逆市飆逾半成高見93.7元。其他電商股卻受累美國總統特朗普對中國加徵新關稅，取消800美元以下包裹關稅豁免，其中京東(09618)曾插逾5%。阿里乘著國產AI潮，還可繼續跑贏其他電商股？

 

阿里推新AI模型聲稱超越DeepSeek，股價逆市飆逾半成仍有上升空間？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）


阿里發布新版AI模型Qwen 2.5-Max　稱超越DeepSeek-V3

 

　　阿里近日發布新版通義千問Qwen 2.5-Max人工智能模型，公告稱，Qwen 2.5-Max幾乎全面超越了DeepSeek-V3、GPT-4o和Llama-3.1-405B。阿里雲表示，新模型展現出極強勁的綜合性能，在多項公開主流模型評測基準上錄得高分，全面超越了目前全球領先的開源MoE模型以及最大的開源稠密模型。阿里雲亦同步開放了完整的工具鏈支持，開發者可以直接在雲端進行調用。而據內媒報道，Qwen2.5-Max在知識、編程、全面評估綜合能力以及人類偏好對齊等主流權威基準測試上，展現出全球領先的模型性能。


　　有分析指，若Qwen 2.5-Max的性能真的更勝OpenAI的GPT-3.5，將引發市場對中國AI技術的更大期待，尤其是在強化學習和推理模型的應用方面。

 

大摩：中國推多個具成本效益大模型可推動AI應用　有利阿里騰訊百度

 

　　摩根士丹利發表最新中國互聯網行業報告指，中國已經透過多個具有成本效益的大型語言模型(不僅DeepSeek)展示了人工智能工程的效率，雖然仍處於擴展曲線的早期階段，面臨著算力限制和更嚴格的GPU管制風險，但較低的推理成本推動了更高人工智能的採用率，這對中國互聯網三巨頭包括阿里、百度(09888)及騰訊(00700)有利。

 

　　大摩預計在中國2C(to customer，面向消費者)應用將引領2B(to Business，面向企業)，這有利於騰訊，並將潛在的突破(如在微信中推出AI功能)視為催化劑。而作為最大的超大模型供應商，料阿里也是受益者，它託管了大多數LLM(包括DeepSeek)和自主開發的開源LLM，從今年下半年開始，料AI收入三位數增長可推動其外部雲端收入兩位數字增長。百度是全人工智能為策略的先驅，估計人工智能將推動其2024年第四季和2025年雲端收入加速成長。

 

阿里入選2025《財富》全球最受讚賞公司　互聯網行業排名升至第三

 

　　另方面，《財富》雜誌最新公布，阿里巴巴入選2025年「全球最受讚賞公司」榜單。其中，在互聯網服務和零售行業子榜單中，阿里排名大幅提升至全球第三位，僅次於亞馬遜和谷歌母公司Alphabet。這一顯著提升，不僅彰顯了阿里在全球市場中的強勁競爭力，也反映了其在技術創新、用戶體驗以及品牌影響力等方面的卓越表現。

 

　　此外，阿里公布，上周二(1月28日)於紐約證交所回購6400股，每股作價介乎11.24至11.25美元，涉資約7.2萬美元。自普通決議案通過(去年8月22日)至今，公司累計購回2.73億股，佔股本1.46%。

 

美國明起對中國加徵10%關稅　撤銷小額包裹關稅豁免

 

　　不過，美國總統特朗普2月1日簽署行政命令，從周二(4日)起對中國進口的商品加徵10%關稅，對加拿大和墨西哥的進口商品加徵25%的關稅。這是透過《國際緊急經濟權力法案》(IEEPA)實施的，因為非法移民和致命毒品(包括芬太尼)對美國公民造成重大威脅。據報特朗普在白宮與媒體會面，被問及關於對華關稅是否會延遲至3月時，直接表示對這幾個國家的新關稅沒有可能暫緩，他又指責中、墨、加對美貿易順差偏高，因此需要透過關稅調整。值得留意，美國新貿易稅包括取消對價值低於800美元的包裹長期實行的關稅豁免。彭博報道指，撤小額包裹關稅豁免的決定，似乎主要是為了減少來自中國的免稅貨物，這將損害線上零售商和阿里巴巴等電子商務平台。

 

　　中國外交部表示，美方以芬太尼問題為由，對中國輸美產品加徵10%關稅，中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取必要反制措施，堅定維護自身正當權益。商務部新聞發言人則指，美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世貿組織規則，不僅無益於解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞，中方將向世貿組織提起訴訟，並將採取相應反制措施堅定維護自身權益。

 

陳政深：新AI模型效益持續性有待觀察　阿里90至95元阻力重重

 

阿里 | 推新AI模型聲稱超越DeepSeek，股價逆市飆逾半成仍有上升空間？

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）

 

　　艾德金融執行董事陳政深於今日《開市Good Morning》節目指，阿里雖然聲稱其新版AI模型超越DeepSeek-V3，但相信就算是科技行業人士都需要時間理解為何它的效能比現有模型好，如何達到如此效能及有甚麼限制，而算力始終是無法避免的必要因素，高階芯片必須要用到，問題是需要多大量，現在公司又擁有多少，並如何獲取這些芯片，以判斷其效益能否持續。

 

　　陳政深又指，阿里股價今日承接ADR走勢追落後，但作為電商平台，其未來增長故事是否很多及很亮麗令人懷疑，其股價在技術上於去年12月高位91.4元已見短線阻力，下一阻力位則處於去年10月見過約95元，要重上100元就更難，總之90至95元段段見阻力，趁現在股價有些升勢，若有貨宜於95元之前逐步減持。


　　阿里半日升5.21%收報92.9元，連升5日，累升13.02%，成交83.1億元。其他科技股普遍下跌，京東跌3.44%報151.5元，百度跌5.7%報82.8元，美團(03690)跌3.71%報142.7元，網易(09999)跌0.99%報159.4元，快手(01024)跌2.61%報41元，小米(01810)跌0.78%報38元，惟騰訊升0.1%報401.6元。

 

阿里推新AI模型聲稱超越DeepSeek，股價逆市飆逾半成仍有上升空間？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

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