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大摩:29隻內地股票存重大關稅風險，重申謹慎看法

04/02/2025

大摩:29隻內地股票存重大關稅風險，重申謹慎看法

　　摩根士丹利建議投資者避開29隻中國內地股票，由於存在重大關稅風險，其中港股包括阿里巴巴(09988)、比亞迪電子(00285)、海爾智家(06690)(滬:600690)、美的集團(00300)(深:000333)、瑞聲科技(02018)、申洲國際(02313)、ASMPT(00522)、敏實集團(00425)、耐世特(01316)；且重申對整體中國內地股票謹慎看法，續建議採取防守策略。

 

　　該行提到，拼多多20%總收入來自美國，另10%來自墨西哥或加拿大；阿里巴巴亦有10%收入來自美國。

 

　　不過，數到風險最高的則是中際旭創(深:300308)，其收入72%來自美國，1%來自墨西哥或加拿大。

 

　　該行所列出的公司尚包括比亞迪電子、京東方(深:000725)、海爾智家、美的集團、歌爾股份(深:002241)、巨星科技(深:002444)、創科實業(00669)、水晶光電(深:002273)、瑞聲科技、新易盛(深:300502)、華利集團(深:300979)、天孚通信(深:300394)、立訊精密(深:002475)、藍思科技(深:300433)、浙江鼎力(滬:603338)、南山鋁業(滬:600219)、申洲國際、寧德時代(深:300750)、石頭科技(滬:688169)、歐菲光(深:002456)、ASMPT、敏實集團、耐世特、宏發股份(滬:600885)、光迅科技(深:002281)、環旭電子(滬:601231)。

 

薦8股票定位較好

 

　　另外，該行推薦8隻股票，因其在全球供應鏈多元化中定位相對較好，包括國電南瑞(滬:600406)、許繼電氣(深:000400)、平高電氣(滬:600312)、北方華創(深:002371)、中微公司(滬:688012)、柏楚電子(滬:688188)、聖邦股份(深:300661)。


　
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

 

撰文：經濟通採訪組

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