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開市Go | 特朗普改口不急與華通話，美職缺遜預期，港股通恢復

05/02/2025

要聞盤點

 

1、市場正評估特朗普貿易政策，以及中國對美國進口商品徵收報復性關稅的影響，市場同時關注谷歌母公司Alphabet等科技股即將公布的季度業績。道指全日升134點；標普500指數升43點；納指升262點。中國金龍指數上漲186點，百度和阿里巴巴對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時07分升30點。

 

2、特朗普稱不急於與習近平通話，對中國商品加徵報復性關稅的行動表示「沒有問題」。

 

3、英國《金融時報》報道，中國監管機構考慮對英特爾啟動正式調查。

 

4、美國去年12月JOLTS職位空缺760萬，低於預期800萬，顯示勞動力市場逐步放緩。

 

5、Alphabet美股盤後公布，截至12月底止第四季淨利潤報265.4億美元，同比升28%，收入964.7億元按年升12%，稍差過預期的965.6億元。Alphabet市後延長交易時段股價一度跌逾9%。

 

6、內地春節假期結束，今日A股正常開市，港股通恢復交易。

 

7、《求是》雜誌2月1日刊發了中證監主席吳清題為《奮力開創資本市場高質量發展新局面》的署名文章，明確資本市場高質量發展六方面工作。

 

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