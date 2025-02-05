AI | 國產AI大模型崛起，聯想獲花旗唱好，股價連日飆升可以點部署？

聯想集團(00992)近日受人工智能(AI)概念支持，股價連續第三日急升，今早(5日)曾逆市飆逾半成高見11.1元。聯想表現強勁相信主要因DeepSeek的國產AI大模型成功突圍，緩解市場對聯想必須依靠海外AI技術的擔憂。另外，聯想近日宣布獲得微軟AI雲合作夥伴計劃下所有六個解決方案合作夥伴稱號，加上花旗恢復其「買入」評級，料其將受惠人工智能個人電腦(AI PC)滲透率上升，令其股價保持強勢，若想吸納應如何部署？

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獲微軟AI雲合作夥伴全部六項認證 有望吸引更多客戶和業務

聯想近日宣布獲得微軟AI雲合作夥伴計劃下的所有六個微軟解決方案合作夥伴稱號。六項重要認證包括：業務應用程序解決方案合作夥伴、數據和人工智能解決方案合作夥伴(Azure)、數字和應用創新解決方案合作夥伴(Azure)、基礎設施解決方案合作夥伴(Azure)、現代化辦公解決方案合作夥伴、安全解決方案合作夥伴。

聯想獲得微軟的認證不僅提升了其技術優勢，同時也增強了其在市場上的競爭力。微軟AI雲合作夥伴計劃旨在鼓勵企業利用其雲技術，通過認證確認合作夥伴的技術能力與服務質量。因此，聯想能夠獲得全部六個稱號，意味其在雲解決方案領域的專業能力獲得業界認可，有望吸引更多客戶和業務。

聯想集團SSG高級副總裁兼國際銷售總經理Patricia Wilkey表示，獲得微軟全部六項解決方案合作夥伴認證證明了聯想致力於創新、卓越以及與微軟深度合作的承諾。這一里程碑彰顯了集團致力於為客戶提供全面、受保護且面向未來的解決方案。集團期待在此基礎上再接再厲，為全球共同客戶提供更大的價值。

DeepSeek發布低成本高性能大模型 緩解聯想須依靠海外AI技術擔憂

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值得一提，中國人工智能(AI)初創公司DeepSeek(深度求索)早前發布推理模型DeepSeek-R1，據報成本低但性能媲美OpenAI，更力壓ChatGPT，在美國地區App Store登上免費下載榜首位，在中國App Store的免費榜同樣位居第一。而繼DeepSeek爆紅後，阿里巴巴(09988)近日亦推出新版通義千問Qwen 2.5-Max人工智能(AI)模型，並聲稱其性能幾乎全面優於DeepSeek-V3及OpenAI的GPT-4o等大模型。

DeepSeek發布提振了市場對內地AI前景的信心，而聯想作為全球個人電腦龍頭，近年正積極推動人工智能個人電腦(AI PC)業務，並發布了多款產品，當中主要整合了微軟旗下AI助手「 Copilot 」，惟在中美競爭日益加劇下，市場憂慮聯想會否也受美方管制，令其AI產品業務受阻。現時國產AI模型成功突圍，部分緩解了聯想必須依靠海外AI技術的擔憂。

花旗：料受惠AI PC滲透率上升 恢復買入評級目標價11.5元

花旗早前發表研報，預計聯想將受惠於AI PC滲透率上升，以及Windows 10終止支援後的商業更新周期。此外，該行認為集團的伺服器業務可以達到收支平衡水平，並將因提供更好的產品而持續盈利。此外，聯想早前宣布與沙特基金旗下ALAT合作發展當地業務，這有望成為另一項增長動力。

該行恢復覆蓋聯想，預期集團穩健的基本因素和吸引的估值將推動股價，予「買入」評級，目標價11.5元，相當預測市盈率12倍。

陳樂怡：季績表現或成潛在催化劑 10.5元可吸上望11.9元

信達國際研究部助理經理陳樂怡指，近期DeepSeek大模型橫空出世，兼具低成本及高性能優勢，性價比高，開發成本也可降低，可望帶動AI應用加速，有助AI PC滲透率上升，加快電腦更新周期，聯想產品的平均單價有望提升，對其利潤率也有好處。而聯想無論在個人及商業電腦市場份額都穩居全球榜首，集團將於2月中公布季績，當中基礎設施方案業務受惠AI發展有望復甦，達到收支平衡，或會成為其潛在催化劑。預料AI股包括聯想股價短線保持強勢，聯想已升穿前高位10.5元，可於該處附近吸納，上望11.9元。

聯想半日升4.18%收報10.96元，連升3日，累升17.98%，成交14.86億元。其他AI相關股表現各異，百度(09888)升0.57%報87.85元，阿里巴巴跌0.31%報97.35元，商湯(00020)跌3.47%報1.67元，美圖(01357)跌0.21%報4.69元，金山雲(03896)跌3.85%報8.25元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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