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貿易戰 | 國泰(293)跌逾3%，美國郵政停收香港入境包裹

05/02/2025

貿易戰 | 國泰(293)跌逾3%，美國郵政停收香港入境包裹

　　國泰(00293)現價跌3.4%，報10.08元，該股成交約1202萬股，涉資1.22億元。

 

　　美國郵政當地時間2月4日公告稱，將從2月4日起暫停接收來自中國內地和香港郵局的入境包裹，直至另行通知為止；但來自中國內地和香港的信件不會受到影響。同時美國取消了價值低於800美元的小額包裹豁免條款，該豁免條款被認為幫助推動Shein和拼多多旗下Temu等在美迅速發展，這些平台每天向美國運送數百萬個小包裹，均在條款下獲豁免稅項。

 

歐盟跟隨美國對中國電商展開審查

 

　　同時歐盟亦已開展對中國電商審查，外電援引知情人士報道，歐盟應該會於本周三宣布，對中國在線服裝零售商SHEIN(希音)展開調查。SHEIN涉嫌違反歐盟的消費者保護法，可能面臨罰款。

 

　　另外，根據一份官方通報草案，歐盟將加強對希音和拼多多旗下Temu等電商直接向歐盟消費者發運貨物的海關檢查，以確保公平競爭和產品安全。

 

物流股普跌，京東挫4%

 

　　物流類股份及電商股普遍下挫；國航(00753)跌5.2%，報4.52元；京東物流(02618)跌2.6%，報12.96元；順豐控股(06936)跌1.1%，報32.95元；中通快遞-W(02057)升1%，報148.4元；京東集團(09618)跌3.9%，報155.7元；阿里(09988)跌0.8%，報96.9元。

 

微盟(2013)瀉逾一成，美封堵中國包裹免稅漏洞

 

　　微盟集團(02013)現價跌10.9%，報1.96元，該股成交約3.2億股，涉資6.34億元。　電商板塊普遍捱沽：京東集團(09618)跌3.8%，報155.9元，東方甄選(01797)跌6.9%，報13.82元，阿里(09988)跌0.8%，報96.85元，京東物流(02618)跌2%，報13.04元。

 

撰文：經濟通市場組

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