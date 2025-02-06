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日圓 | 溫灼培：日圓上望5.25港元可行嗎？

06/02/2025

　　《真知灼見》或許沒有太多人會留意，但在不知不覺間，日本10年期國債孳息率周三（5日）曾高見1.30%，為接近過去14年來最高位置。相反，近日美國10年期債息卻顯著跌破4.5%這重要支持位。一點值得留意，自去年12月中至今，美國10年期債息呈現出頭肩頂的圖表形態，按此形態量度，當跌破4.5%的頸線位置，隨時有機會下試4.3%甚至4.25%水平。換言之，美日間的10年期債息在未來很大機會將收窄。

 

美日息差收窄，套息活動減少

 

　　日本由於多年來息低，使當地投資者對美日10年期債息變化尤其敏感。每當美國10年期債息遠高於日本同年期債息水平，便會驅使日本投資者棄日圓轉換成美元，並買入美債以套取高息回報。當兩債息差距收窄，儘管美債息依然較日債息水平要高，但為避免匯率風險，日本投資者未必會再有興趣把資金投到美國去，這時候日圓便有機會轉強。所以，假若未來美日10年期債息真的有機會收窄，可預見日圓走強機會將大大提升。而按圖表走勢，由於美元兌日圓已跌穿154這阻力位置，不排除將有機會試149水平，即約5.25港元。

 

日圓 | 溫灼培：日圓上望5.25港元可行嗎？

如果未來美日10年期債息收窄，日圓走強機會將大大提升。(Shutterstock)

 

日央行料10月再加息

 

　　明白了這一切，我們反而要問，日本10年期債息還會上升嗎？日本央行行長植田和男於周二（4日）重申，日央行的目標是要實現2%通脹率。眾所周知，現今日本通脹率高企3%，要以半厘息把通脹壓回2%水平實在不易。所以現今市場估計，日央行很大機會將要提前於今年10月再次加息25基點。而這正是日本10年期債息上升的背後理據。

 

料往後投資者更傾向借瑞郎而非日圓

 

　　日圓除了受套息因素影響，鑑於日圓過去息低，亦廣泛被用作攜帶交易貨幣（借貸貨幣），即被借出並用作到全球投資的貨幣。由於投資者借出日圓後很大機會都不會留在日本投資，所以借出的日圓，通常都會被投資者拋售並轉換成其他貨幣。這使被用作借貸的貨幣，其匯價通常會被壓低。但經歷一輪加息後，日圓息率已與另一低息貨幣瑞郎看齊，同在半厘息水平。由於日央行未來傾向加息，瑞士央行還傾向要減息，相信投資者未來將更傾向借出瑞郎而非日圓作為借貸貨幣，料這轉變亦將可利好日圓走勢。

 

恒生銀行首席市場策略員　溫灼培

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