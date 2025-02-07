iPhone SE | 消息稱蘋果廉價版iPhone即將發布
07/02/2025
知情人士透露，蘋果計劃在未來幾天推出外界期待已久的iPhone SE升級版，以刺激增長，並吸引消費者從其他品牌轉向蘋果。
該公司預計最早將於下周宣布這款設備，並於本月晚些時候上市銷售。知情人士表示，蘋果不太可能為這款設備舉行發布會，會選擇在其網站上發布。
撰文：經濟通市場國金組
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該公司預計最早將於下周宣布這款設備，並於本月晚些時候上市銷售。知情人士表示，蘋果不太可能為這款設備舉行發布會，會選擇在其網站上發布。
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2025 10:53
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