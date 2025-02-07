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iPhone SE | 消息稱蘋果廉價版iPhone即將發布

07/02/2025

iPhone SE | 消息稱蘋果廉價版iPhone即將發布

 

　　知情人士透露，蘋果計劃在未來幾天推出外界期待已久的iPhone SE升級版，以刺激增長，並吸引消費者從其他品牌轉向蘋果。

 

　　該公司預計最早將於下周宣布這款設備，並於本月晚些時候上市銷售。知情人士表示，蘋果不太可能為這款設備舉行發布會，會選擇在其網站上發布。

撰文：經濟通市場國金組

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