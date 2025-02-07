稅制 | 黃俊碩：優化香港稅制，締造更優質營商環境

《金碩良言》踏入乙巳蛇年，筆者在此祝願各位讀者及香港社會「靈蛇躍動、福運滿滿」。全球動力電池龍頭大廠寧德時代據報將向港交所申請在香港作第二上市，預計集資金額高達390億元，有關消息無疑為新一年香港IPO市場打響頭炮。

寧德時代申請來港上市，除了顯示出香港作為國際金融中心，能夠讓來自全球不同地區企業在港上市集資，發揮融資中心的功能之外，更充分展現香港擁有著各種優勢及條件，令香港成為不同企業在亞太地區開拓業務的重要基地。在香港云云眾多的優勢及條件之中，一個穩定的政治及政策（特別是稅務政策）環境，絕對是香港成功吸引企業落戶發展的關鍵所在。

一個地區政局動盪，固然令企業無法正常運作，然而一個地區的政策環境欠缺穩定性，當地政府對各種稅務及營商政策朝令夕改，亦會令企業無所適從，難以開展長遠的發展規劃。香港特區政府一直堅持簡單低稅制及便利營商的政策，為企業在港發展提供一個穩定的政策環境。

香港奉行簡單低稅制，為企業到來發展提供穩定的政策環境。(Shutterstock)

隨著經濟合作暨發展組織(OECD)要求全球所有成員國，必須落實國際反稅基侵蝕及利潤轉移(BEPS 2.0)的相關規定，過去一些著名的「稅務天堂」或會失去透過協助跨國企業進行稅務規劃的優勢。因此，香港應該把握有關機遇，爭取更多企業落戶香港。

香港作為國際金融中心，當然亦有履行OECD提出的BEPS 2.0之國際義務及責任，因此，特區政府早前就向立法會提交《2024年稅務（修訂）（跨國企業集團的最低稅）條例草案》，規定向所有年綜合收入達7.5億歐元的跨國企業，徵收15%的全球最低稅。與此同時，為了協助境外企業將註冊地遷往香港，特區政府亦向立法會提交《2024年公司（修訂）（第2號）條例草案》，為企業遷冊香港，設立一套簡便明確的法律制度。

筆者作為會計界的議會代表，承蒙獲得立法會內其他同僚的支持及錯愛，分別獲選為設立跨國企業集體最低稅率的《2024年稅務（修訂）（跨國企業集團的最低稅）條例草案》法案委員會副主席，以及設立企業遷冊制度的《2024年公司（修訂）（第2號）條例草案》法案委員會主席，負責審議這兩條關乎稅務競爭力及吸引境外企業落戶香港的重大法例。

筆者在審議這兩條關乎香港未來發展的重要法例時，定必運用自身專業知識，並在充分聽取各持份者的意見及訴求後，以專業嚴謹的態度審議有關法例，及在法案委員會中如實向政府當局反映相關持份者的意見及訴求，務求令有關法例的審議工作能夠全速推進之餘，同時確保有關法例能夠吸納各持份者的意見作出優化，使相關法例得以更為完備，從而為香港締造一個更公平、更優質及更便利的營商環境，吸引更多企業落戶香港，為香港社會創造更多發展機遇。

立法會會計界議員 黃俊碩

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