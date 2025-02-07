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中概異動 | 百勝中國股價漲超半成，上季多賺18%，派息增五成

07/02/2025

中概異動 | 百勝中國股價漲超半成，上季多賺18%，派息增五成

 

　　百勝中國(09987)今早高開升4.4%，現價升5.55%，報384.4元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅9.89%。該股成交約37萬股，涉資1.44億元。

 

　　百勝中國公布，截至去年12月31日止第四季純利約1.15億元美元，按年增長18%，每股盈利0.3元美元，派季度股息每股24美仙，增加50%。百勝中國首席執行官屈翠容在電話會議中指，由上季度起公司派息將提高50%。

 

　　屈翠容指，肯德基展現強勁的韌性和增長勢頭，必勝客在轉型方面取得了顯著成效，對顧客來說更具性價比，對公司來說更具盈利能力。展望未來，對中國市場的巨大增長機會充滿信心，會通過因地制宜的門店模式，不斷增加直營和加盟店的店數，穩步向2026年實現2萬家門店的目標邁進。

 

去年純利升10%總收入創上市新高

 

　　該集團指，截至去年12月31日止年度純利約9.11億元，升10%，每股盈利2.34元，總收入增長3%至113億元，創分拆上市以來新高，外賣銷售增長14%，不計及外幣換算影響，系統銷售額同比增長5%，同店銷售額達2023年同期水平的97%。經營利潤增長5%至12億元。核心經營利潤增長12%。經營利潤率10.3%，增長20個基點，因穩健的餐廳利潤率和管理費用的減少。去年門店總數增長12%，淨新增門店1751家。

 

　　現時，恒生指數報20858，跌33點或跌0.2%，主板成交逾26億元。國企指數報7669，跌20點或跌0.3%。恒生科技指數報5051，跌7點或跌0.1%。即月期指新報20915，跌22點，高水56點。即月國指期貨報7684，跌18點，高水14點。即月科指期貨新報5054，跌16點，高水27點。

 

百勝中國屈翠容：未來攻低線城市，必勝客轉型成功，肯德基展韌性

　　百勝中國(09987)在第四季度財報電話會議中透露，公司將繼續擴展低線城市市場，並提升特許經營店比例，以進一步提升市場份額，穩步向2026年實現2萬家門店的目標邁進。

 

中概異動 | 百勝中國股價漲超半成，上季多賺18%，派息增五成

(必勝客中國微博)

 

　　必勝客中國上季系統銷售額按年升3%，同店銷售額跌2%，總收入升3%，經營利潤大升1.6倍至約1400萬美元，餐廳利潤率升至9.3%。屈翠容表示，必勝客WOW模式自2024年5月推出以來，已擴展至超過200家門店，並在低線城市和高競爭區域表現出色，她指WOW模式通過更低的價格和簡化的運營吸引年輕消費者，成功推動了堂食銷售的增長，外賣銷售也在逐步改善。儘管該模式仍處於早期階段，但公司計劃在2025年進一步擴展WOW門店，並持續優化其利潤率，預計至年底門店總數將翻倍。

 

中概異動 | 百勝中國股價漲超半成，上季多賺18%，派息增五成

(肯德基中國微博)

 

　　至於肯德基中國去年第四季系統銷售額按年升5%，同店銷售額跌1%，總收入升4%至19.5億美元，經營利潤升15%至1.9億美元，餐廳利潤率為13.3%。屈翠容表示肯德基展現強勁的韌性和增長勢頭，將以小鎮mini門店模式在低線城市尋找機遇，另預計今年內增開肯德基咖啡品牌「肯悅咖啡」至1300間。

 

　　此外，百勝中國宣布將2025年季度股息提升50%至每股0.24元美元，並計劃在2024年至2026年間向股東返還45億美元。2024年，公司已通過股息和股票回購向股東返還15億美元，其中包括2480萬美元的季度現金股息和12.4億美元的股票回購，總回購股份超過3100萬股，佔總流通股的8%。屈翠容強調，公司對未來現金流和盈利能力充滿信心，並將繼續通過運營效率和創新推動長期增長。低線城市和特許經營模式的擴展，將成為百勝中國未來收入增長的重要驅動力。

撰文：經濟通市場國金組

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