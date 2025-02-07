百勝中國 | 績優增派息獲大行唱好，股價飆逾半成仲有上升空間？

在內地經營肯德基和必勝客等餐廳的百勝中國(09987)公布季績，上季盈利按年升18%至1.15億美元，派息增五成至24美仙，收入增4%至26億美元，餐廳利潤率升至12.3%勝預期。集團展望今年淨增最多1800家門店，並擬於今明兩年向股東回饋30億美元。百勝中國績後獲多間大行唱好，昨日(5日)股價已偷步升逾4%，昨晚在美股價升9.07%報49.65美元，今早(6日)於港股最多再飆逾7%，還有多少上升空間呢？

（Shutterstock）

去年第四季純利按年升18%收入增4% 派息增五成至24美仙

百勝中國公布，截至去年12月31日止第四季純利約1.15億美元，按年增長18%，每股盈利0.3美元，派季度股息每股24美仙，增加50%。總收入按年增長4%至26億美元，為第四季度歷史新高，不過稍低於預期的26.2億美元，不計及外幣換算影響，系統銷售額增長4%，主要得益於5%的淨新增門店貢獻，同店銷售額同比跌1%，勝於預期的下跌1.31%，環比有所提升。同店交易量同比增長4%，連續第八個季度錄增長。經營利潤按年增長36%至1.51億美元。核心經營利潤同比增長35%。經營利潤率5.8%，同比增長140個基點，因餐廳利潤率提升160個基點至12.3%，高於市場預期的11.1%。集團於去年第四季淨新增門店534家，截至去年底，門店總數約1.64萬達家。

必勝客中國去年第四季系統銷售額按年升3%，同店銷售額跌2%，總收入升3%至5.1億美元，經營利潤大升1.6倍至約1400萬美元，餐廳利潤率升至9.3%。肯德基中國系統銷售額按年升5%，同店銷售額跌1%，總收入升4%至19.5億美元，經營利潤升15%至1.9億美元，餐廳利潤率為13.3%。

去年純利升10%收入創上市新高 擬今明兩年回饋股東30億美元



另集團截至去年12月31日止年度純利約9.11億美元，按年升10%，每股盈利2.34美元，總收入增長3%至113億美元，創分拆上市以來新高，外賣銷售增長14%，不計及外幣換算影響，系統銷售額同比增長5%，同店銷售額達2023年同期水平的97%。經營利潤增長5%至12億美元。核心經營利潤增長12%。經營利潤率10.3%，增長20個基點，因穩健的餐廳利潤率和管理費用的減少。去年門店總數增長12%，淨新增門店1751家。集團預計今年淨新增約1600至1800家門店，資本支出約在7億至8億美元之間。

此外，集團宣布將2025年季度股息提升50%至每股0.24美元，並計劃在2024至2026年間向股東返還45億美元。2024年公司已通過股息和股票回購向股東返還15億美元，其中包括2480萬美元的季度現金股息和12.4億美元的股票回購，總回購股份超過3100萬股，佔總流通股的8%。集團計劃在今年至明年期間向股東回饋30億美元，包括已簽訂股票回購協議，計劃於今年上半年在美國及香港進行總計約3.6億美元股票回購。

首席執行官：肯德基展韌性必勝客轉型成功 未來攻低線城市

集團在電話會議中透露，將繼續擴展低線城市市場，並提升特許經營店比例，以進一步提升市場份額。集團首席執行官屈翠容表示，肯德基展現強勁的韌性和增長勢頭，必勝客在轉型方面取得了顯著成效，對顧客來說更具性價比，對公司來說更具盈利能力。展望未來，對中國市場的巨大增長機會充滿信心。通過因地制宜的門店模式，不斷增加直營和加盟店的店數，穩步向2026年實現2萬家門店的目標邁進。加盟商幫助集團開拓先前難以進入的偏遠地區、低線城市及戰略點址。

（屈翠容）

屈翠容又指，必勝客WOW模式自2024年5月推出以來，已擴展至超過200家門店，並在低線城市和高競爭區域表現出色。WOW模式通過更低的價格和簡化的運營吸引年輕消費者，成功推動了堂食銷售的增長，外賣銷售也在逐步改善。儘管該模式仍處於早期階段，但公司計劃在2025年進一步擴展WOW門店，並持續優化其利潤率，預計至年底門店總數將翻倍。而肯德基將以小鎮mini門店模式在低線城市尋找機遇，另預計今年內增開肯德基咖啡品牌「肯悅咖啡」至1300間。

高盛：上季盈利勝預期予目標價452元 滙證：未來可提升股東回報

高盛發表研報指，儘管整體需求疲軟，但百勝中國在餐廳利潤率和同店銷售增長強勁的推動下，公司去年第四季盈利超出預期，展現其強大的執行力和成本及效率優化能力，股價亦作出正面反應。儘管消費結構仍不穩定，但公司可持續增長的良好支撐得益於其持續向消費者提供多樣化和高價值產品的能力、靈活的門市模式，予未來12個月港股目標價452元，美股目標價58美元，予「買入」評級，對其2025年至2026年淨收入進行了不到1%的微調，其中成本優化和靈活的門市形式具有更好的利潤率，可以抵銷較慢的門市產能。

滙證表示，雖然市場需求仍然疲弱，但百勝中國去年第四季經營表現仍具韌性，增長跑贏同業，同店銷售及盈利能力都有所改善，當中增長率與上季相近，增長驅動力從門店擴張轉向同店銷售的提升，整體盈利表現超出預期，收入則略低於預期。預期百勝中國未來可繼續實現盈利韌性增長，並擴大市場份額，周期轉變時股東回報應可提升，維持盈利預測基本保持不變，預計2025年收入增長4.6%，核心經營利潤將按年增長6.3%，維持「買入」評級，目標價從496.9元降至489.8元。

野村：上季復甦穩定且今年指引正面 麥格理：競爭變理性利潤率擴大

野村指，百勝中國上季業績符合預期，反映上季復甦穩定，且今年指引正面。集團上季營收為25.95億美元，按年增長4%，核心營業利潤為1.5億美元，按年增長35%，均符合市場預期。上季餐廳毛利率按年增長180個基點至12.3%。公司宣派季度息每股0.24美元，同時分享2025年的明確指引，系統銷售按年增長中單位數，核心營運利潤率穩定甚至改善，這顯示管理層對業務韌性的強大信心，目標價由415元升至438元，評級「買入」。

麥格理稱，百勝中國農曆新年期間的同店銷售增長略為正面，但相信整體消費環境仍然不穩定。隨著競爭對手放緩擴張或提高價格，管理層指出競爭開始變回理性，帶動利潤率擴大。管理層指，2025年目標開設1600至1800間新店，而肯德基及必勝客淨開店的特許經營組合在未來幾年將逐步增至40至50%和20至30%。集團今年首季的股息增加50%。預計集團同店銷售增長放緩，加上特許經銷店組合較多，分別下調集團2025及2026年的淨利潤預測1.9%和0.2%，惟將目標價由420元升至428元，評級「跑贏大市」。



中信里昂指，相信百勝中國已有好轉，肯德基去年第四季同店銷售增長跌幅收窄至僅1%，這緩解了市場對去年第四季公司收入增長僅4%的擔憂，主要擔心是管理層對利潤率的謹慎態度，肯德基可能無法在2025年繼續降低成本，但更有信心將在今年錄得同店銷售增長1%，將目標價從57美元下調至56美元，維持「優於大市」評級。由於2025年門市開店數量高於預期，將其2025至2026年收入預測上調1%，但下調經調整EBITDA預測2至3%，預計未來EBITDA利潤率將保持穩定。

溫鋼城：內地餐飲股被過分低估 百勝中國績佳短期上望400元

（溫鋼城）

今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets投資總監溫鋼城，他指百勝中國上季業績表現好，淨利潤也可增長18%。市場似乎低估了內需股估值，近一年內需股股價都趨向下行，其實連百勝中國的同業包括一些餐飲股及火鍋股生意都不差，估值卻一直處於較低水平。預計百勝中國股價有機會藉著業績做得好，其母公司Yum! Brands昨晚於美股也升近10%，突破近期成交密集區頂，創了近年新高，上面已沒甚麼阻力，大家對其往後走勢會有一定憧憬。相信百勝中國今日股價也可上升，除受母公司表現及業績帶動外，公司也打算開更多分店去擴展業務，有憧憬有故事。

溫鋼城續指，市場對百勝中國業績預測樂觀，預期2025年盈利增長27%，2026年增長近14%，作為餐飲股而不是科技股，一年有雙位數增長已算表現很好。若論市帳率，百勝中國也很便宜，現時只有約兩倍，過往5年平均值則處於1.5個標準差，亦算便宜。總之，內地餐飲股已過分被低估，只是未知何時起步上升。百勝中國短期可先看400元，有貨可繼續持有，未有貨也可於約380元小注買入。值得留意，雖然其往績市盈率23.4倍，不算特別便宜，但預測市盈率不足18倍，而過往5年平均值可達約40倍，意味未來可以上升的空間很大，升至500元也不出奇。



百勝中國半日升5.77%報385.2元，連升2日，累計升幅10.12%，成交2.7億元。其他內地餐飲股亦普遍造好，海底撈(06862)升3.88%報14.98元，九毛九(09922)升4.01%報2.85元，海倫司(09869)升4.83%報2.17元，奈雪的茶(02150)升7.38%報1.31元，呷哺呷哺(00520)升8.24%報0.92元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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