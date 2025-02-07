異動股 | 小米飆半成破頂，小米眼鏡設微博帳號引遐想，公關否認

小米(01810)現價升4.9%，報42.55元，創上市新高，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅12.1%。該股成交約5479萬股，涉資22.71億元。

昨日，小米眼鏡官方微博上線，認證主體為小米通訊技術有限公司，引發市場關注。該帳號未發布內容，僅關注三個帳號分別為：小米CEO雷軍；小米科技聯合創始人黃江吉；以及北京影智科技CEO唐沐。此前有數碼博主爆料稱，小米AI眼鏡已獲得入網許可。另據XR研究院此前透露，小米AI眼鏡原定於2025年3月至4月發布，現計劃提前至2月，與小米15 Ultra同台亮相。惟消息未獲小米官方證實。

今日上午，小米集團公關部總經理王化微博發文表示，「大家如此關注小米眼鏡十分欣慰，在此感謝大家，不過非常抱歉要掃大家的興了，該帳號為多年前申請，並非新上線，特此說明！」

現時，恒生指數報20992，升100點或升0.5%，主板成交超過334億元。國企指數報7728，升38點或升0.5%。恒生科技指數報5111，升52點或升1%。即月期指新報21040，升103點，高水48點。即月國指期貨報7744，升42點，高水15點。即月科指期貨新報5121，升51點，高水25點。

上證綜合指數報3281，升10點或升0.3%，成交1487.18億元人民幣。深證成份指數報10466，升72點或升0.7%，成交2524.37億元人民幣。

撰文：經濟通市場國金組

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