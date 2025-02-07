比亞迪將發布智駕新進展大行齊唱好，股價連日飆升應如何部署？

比亞迪昨日(6日)中午公布將在下周一(10日)召開智能化戰略發布會，指希望通過比亞迪「天神之眼」系統，讓每個人都能暢享高階智駕。消息帶動比亞迪昨日飆逾一成，同系比亞迪電子(00285)疊加蘋果AI芯片量產消息，全日升近兩成。大行對比亞迪召開發布會消息齊聲讚好，比亞迪今日(7日)再飆逾半成高見332.4元，逼近歷史高位，應如何部署？

（比亞迪汽車官網截圖）

下周一晚召開智能化戰略發布會 料將公布高階智駕方案



昨日午後有內媒報道，比亞迪將於下周一19時30分在深圳總部召開智能化戰略發布會。比亞迪提出，希望通過比亞迪「天神之眼」系統，讓每一個人都能暢享高階智駕。市場料比亞迪屆時公布高階智駕方案。值得留意的是，「天神之眼」的無圖城市領航(CNOA)功能於去年12月底實現全國開通，這意味著從一二線大城市到偏遠小城，用戶都能使用智能輔助。集團總裁王傳福曾表示，未來將在「整車智能」領域投資超過1000億元人民幣，用「整車智能」技術路線引領新能源汽車的發展方向。



日前比亞迪公布的1月銷量數據也成為汽車行業熱議的焦點，憑藉300538輛的成績，比亞迪再次穩坐中國品牌汽車市場銷冠寶座，月銷量同比增長49%。

去年全球車企銷量排行榜出爐 比亞迪升至第五

另外，中國汽車技術研究中心有限公司數據部門「中汽數研」根據最新發布銷量數據和媒體報道，整理出全球車企2024年銷量排行榜前十名單，其中比亞迪以427萬輛的年銷量躋身全球第五，比2023年躍升4位，刷新中國車企的全球銷量新紀錄，吉利(00175)則以334萬輛的銷量位列全球第十。榜單前四位依次為日本豐田、德國大眾(港譯「福士」)、韓國現代-起亞，法國Stellantis，銷量依次為1016萬輛、903萬輛、723萬輛、542萬輛；六至九位依次為美國通用、美國福特、日本本田、日本日產，銷量依次為401萬輛、390萬輛、381萬輛、337萬輛。



中汽數研表示，根據GlobalData提供的數據，比亞迪2023年首次進入全球汽車製造商前十行列，以超過302萬輛的銷量位居第九，而2024年比亞迪年銷量攀升至427萬輛，實現了41%的同比增長。此外，比亞迪還在2024年獲得多個冠軍，包括全球新能源車市場銷量冠軍、中國汽車市場品牌銷量冠軍、中國汽車市場車企銷量冠軍，以及新能源客車出口銷量冠軍。

里昂：推智駛功能有助應付價格競爭 升目標價至443元



里昂發表研報指，比亞迪將於下周一舉行智能化戰略發布會，有傳將全車系搭載智駕方案，成為短期催化劑，相信通過提供平價自動駕駛解決方案，比亞迪將為電動車競爭開闢新戰場，預測今年比亞迪L2級以上自動駕駛總滲透率將提升至約40%。同時，里昂相信推出智駛功能將為比亞迪提供空間，可應付迫在眉睫的價格競爭，預測2026年每輛汽車盈利將攀升至1.2萬元人民幣，將其評級從「跑贏大市」上調至「高度確信跑贏大市」，目標價由380元升至443元，因為相信投資者最終會將比亞迪視作汽車加智能化的綜合企業。



里昂又認為，作為比亞迪汽車智能駕駛產品的主要供應商，比亞迪電子將是今年比亞迪智能駕駛升級戰略的主要受益者，繼續列為中國科技股中首選之一。

花旗：料推先進駕駛輔助系統可提高訂單量 予目標價500元

花旗認為，比亞迪今年2月中旬至月底期間推出的新產品、創新純電汽車(BEV)平台的引入、擴大定價策略以及ADAS(先進駕駛輔助系統)技術的啟動應該會提高訂單量。因此，預計比亞迪將在2月及3月批發交付各為32萬及37萬輛汽車(料今年第一季為99萬輛，同比大增58%)，隨後在第二季及第三季交付130萬、160萬輛(分別年增32%和41%)，維持「買入」評級及目標價500元。

花旗又預計比亞迪今年2月整體國內批發量將錄得非普遍預期環比增長速度，僅出口量也將保持在6萬輛以上的運行率，原因是庫存天數相對較低，且今年2月與1月相比，農曆新年影響提前恢復。而由於資產周轉率提高和資本支出穩定，比亞迪每輛車的總銷售成本、研發及D&A總體成本在2025年應會繼續下降至低於每輛13萬元人民幣的水平，維持其2025及2026財年淨利潤預測為559億及707億元人民幣。

摩通：料受惠自主駕駛普及率大升及海外商機 目標價475元



摩通指，比亞迪2025年兩大趨勢分別是自主駕駛(AD)解決方案的採用率上升，以及開發海外商機。相信今年有兩個投資主題將主導中國汽車市場，且與比亞迪息息相關。預計內地L2+先進AD功能的普及率將大幅上升。在中國以外地區，當大多數外國同行面臨美國關稅的財務和營運壓力時，中國品牌的市場份額增長應會持續，將比亞迪列入「正面催化觀察」類別，重申「增持」評級，目標價475元，此按綜合方式作估值，相當於預測今年市盈率13倍。



高盛則指，比亞迪公布召開智能化戰略發布會再次證實該行的看法，即比亞迪將憑藉強大的新車型陣容在自動駕駛領域追趕，並加速產業(尤其是主流品牌市場車型)採用自動駕駛導航(NOA)，鑑於比亞迪作為業界領導者的地位，其加速自動駕駛進展將對市場產生有意義的影響，其他參與者，特別是主流品牌市場也將效仿，予目標價364元及「買入」評級。



中金：受智駕熱點催化且港股估值較低 升目標價至410元

中金表示，比亞迪DM5.0產品周期強勁，2024年公司份額維持高位。據公司產銷快報，2024年公司總銷量427.2萬輛，按年增長41.3%；以乘聯會口徑為基準，公司2024年批發端市場份額維持在35%左右的高位水平。比亞迪作為行業領導者，有望帶動智駕向15萬元人民幣以下車型普及，打上智駕標籤；同時公司致力於帶動中階智駕下沉普及、高階智駕做好做精，有望提升產品競爭力，進而穩價格、提盈利。該行維持比亞迪2024年盈利預測，考慮規模效應、新車定價上行，上調2025年淨利潤11%至555.6億元人民幣，首次引入2026年淨利潤687億元人民幣，維持「跑贏行業」評級，智駕熱點催化且港股估值相對低，上調H股目標價16%至410元。

大和稱，據媒體報道，比亞迪將推出兩款新車型「秦」和「海豚」，這兩款車型都將採用比亞迪完全自主開發的智能駕駛系統。相信比亞迪將在2025年擴大搭載該系統的大眾市場車款陣容。定價方面，智能駕駛系統產業車款平均溢價約2至3萬元人民幣，相信比亞迪可以利用其強大的供應鏈優勢和垂直整合能力，將這項溢價降低至1萬元人民幣左右。這種成本效益可能加速智能駕駛系統在大眾市場的採用，這一趨勢是比亞迪未來增長和業績的關鍵催化劑，維持「買入」評級。

溫鋼城：股價升勢或如小米般凌厲 短期目標333元

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，比亞迪提到的「天神之眼」其實Tesla也有，有人喜歡，也有人不喜歡，外國曾訪問過一個女華裔駕駛者，她表示很煩，被丈夫時刻從地圖上看著自己到了哪裏，當然，若使用者不介意的話，確可保障安全，有事可第一時間支援，惟外國人較想保護私隱，而駕駛人士始終是成年人，不似小孩要令家長安心，「天神之眼」於內地是否受歡迎難以預料，故對此看法中性。其實，在Tesla手機程式上，包括電量、所處位置等很多資訊都可以看到，未算很新的科技，但若有更新的東西在比亞迪發布會上發布，吸引到大家也不出奇。

溫鋼城續指，講到協同效應，比亞迪電子是一隻與手機概念較關切的股份，雖然主力是造電池，但大家對其有一定憧憬，其實加塊線路板就可造出電話，不算很複雜，大家可能期望再加上AI功能，不過，相信比亞迪不會那麼普通，始終是內地首屈一指、全球數一數二的電動車公司，市場對其有一定期望，可能會推出智能家居之類，不排除與小米(01810)有些相似，現時小米股價也升勢凌厲，亦是借著其汽車型號、智能產品甚至對AI的遠景炒升。

溫鋼城又指，比亞迪歷史高位為333元，現價已接近，若有貨可繼續持有，短期目標333元，但對於此類強勢股，升至高位也只宜減持一部分。

比亞迪今日升4.5%收報330元，連升2日，累計升幅16.53%，成交91.34億元。其他新能源車股亦普遍造好，理想(02015)升7.61%報103.2元，小鵬(09868)升1.71%報68.45元，蔚來(09866)升0.3%報33.95元，惟零跑(09863)跌0.15%報34.1元，小米則升4.69%報42.45元。傳統車股亦普遍上升，吉利升8.05%報17.72元，長汽(02333)升5.34%報13.02元，廣汽(02238)升1.88%報3.25元，東風(00489)升7.31%報3.23元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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