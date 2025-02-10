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恒指升340點，阿里漲半成美團升4%，三大電訊商炒作AI狂飆

10/02/2025

恒指升340點，阿里漲半成美團升4%，三大電訊商炒作AI狂飆

 

　　恒指今日高開後，一路向上，高見21518點。美國1月非農新增就業14.3萬人，低於預期，支持美聯儲寬鬆政策，加上美國技術性暫緩對華小額包裹徵稅，科技股造好帶動恒指上升。三大電信企業接入DeepSeek，獲資金炒作，領漲藍籌。

 

　　因美國海關遇到技術問題，特朗普宣布暫緩對中國小額包裹徵收關稅，阿里(09988)升4.6%，報104.6元，京東集團(09618)升2.1%，報160.4元，快手(01024)升2.6%，報47.5元。另外，美團(03690)漲4.28%，報160.7元。

 

　　工信部最新發文表示，內地三家基礎電信企業中國移動、中國電信及中國聯通，均全面接入DeepSeek開源大模型。中電信(00728)升6.4%，報5.48元，中聯通(00762)升5.9%，報7.84元，中移動(00941)升3.5%，報78.15元。

 

　　半導體產業協會(SIA)最新報告指出，受益於AI處理器和記憶體的驚人需求，2024年全球半導體晶片銷售額成長19.1%至6276億美元，創下新高，並首度突破6000億美元大關，預計2025年將再獲得雙位數增長。中芯(00981)升3.4%，報48.25元，華虹(01347)升2.3%，報27.05元，ASMPT(00522)升0.3%，報74.25元。

 

　　現時，恒生指數報21474，升340點或升1.6%，主板成交近568億元。國企指數報7915，升131點或升1.7%。恒生科技指數報5255，升105點或升2%。即月期指新報21515，升295點，高水40點。即月國指期貨報7927，升109點，高水12點。即月科指期貨新報5261，升93點，高水33點。

 

　　上證綜合指數報3316，升12點或升0.4%，成交2337.11億元人民幣。深證成份指數報10592，升16點或升0.2%，成交3585.24億元人民幣。

 

撰文：經濟通市場組

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