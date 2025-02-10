港股 | 午市前瞻 | AI應用概念炒作有錢途 下階段部署邊隻好？

美國1月非農新增就業14.3萬人，低於預期，支持美聯儲寬鬆政策，加上科網股繼續炒作AI應用前景，恒生指數高升90點，其後在中資電訊商股價帶動下，擴大至超過300點，盤中高見21518點，創去年10月10日以來新高，半日收升301點或1.4%，報21435點，主板成交逾1353億元。

恒生中國企業指數報7902，升118點或1.5%。恒生科技指數報5243，升93點或1.8%。

（資料圖片）

黃偉豪：特朗普比預期輕手，支撐港股

全球熱炒AI，特別自內地DeepSeek熱潮風行後，任何公司只要宣布接入DeepSeek後即例牌大升，連國企都難敵其吸引力，工信部親自發文指三大國有電訊商均已接入DeepSeek開源大模型，帶動三大電訊商股價集體拉升，中電信(00728)上午最多升逾7%，重磅中移動(00941)亦最多曾升近4%。

同時美國總統特朗普押後取消小額包裹豁免徵稅條款，阿里巴巴(09988)半日喜漲近5%，利好氣氛刺激恒指半日最多曾升逾300點，升破21300阻力。胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，近期氣氛的確回暖不少，恒指自1月初探底過後便一路回升，以低位18700起計至今已累積約2800點升幅，其中以特朗普取態最為有關。

雖然特朗普未有如對加拿大及墨西哥一樣押後對中國加徵關稅，中國方面亦祭出不少反制措施，但黃偉豪認為整體特朗普對中國表現都比預期為克制，令市場憂慮減低。不過他亦補充，始終特朗普難以捉摸，後續方向會否突變亦未可知，始終宜抱有一定觀望；但近期資金風險胃納明顯上升，加上上周五港股成交明顯擴大，預計近期港股穩步上揚已吸引外資回流加倉港股，預計恒指可望乘勢挑戰22000，如能企穩更有機會上試去年10月約23200高位。

再過兩星期內地預期將舉行兩會會議，通常兩會期間股市都會見穩，不過黃偉豪提到，市場對會議有所憧憬，但假如政策面上未及市場預期，便有機會成為恒指高位借勢回吐的利淡因素，宜密切留意本月底至下月初消息。

全球轉吼AI應用概念，追電訊穩陣，另可吼第四範式

DeepSeek所向披靡令國企都要趕上快車，黃偉豪指AI消息為大市在覓得支持後穩步爬升的重要催化劑，近期升勢當中領頭的都是科技股，尤其牽涉AI及DeepSeek股份升勢更甚。他認為短期市場內都傾向追炒DeepSeek概念，其實外圍美股方面都已開始傾向炒作AI應用概念。他提到，過去兩年市場都已熟習炒作AI上游供應商如晶片、開發商等公司，過去一年來普遍都已水漲船高，故近期便開始轉為尋找中、下游AI應用概念股作主題。

DeepSeek令使用AI成本下降更成為環球熱錢趨之若鶩的主題，黃偉豪解釋這便是內外帶動下AI股放量大升的原因。但目前不少AI相關股已落鑊炒起，他認為現價才追入相關股份會有回吐風險，假如真想現時追入，宜在注碼上控制好，或可重回基本面亦可，追入如上述中移動、中電信等有深厚盈利基礎兼具AI概念股份便更為游刃有餘。

AI股方面，黃偉豪認為第四範式(06682)基本面不錯，有機會繼續上望高位，但公司始終未錄盈利，高位有回吐風險，且傾向波動。股份上周宣布配股，但他指因應市場對初創公司資金需求大早有預期，成功配股更有利後續集資及前景憧憬，故股價已即時消化配股消息，他認為短線如能成功守在10天線（約54.1元）上方，便可繼續挑戰突破63元高位。

中移動股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

中聯通股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

第四範式股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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