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法巴料今年恒指上試23000點，DeepSeek反映內地創新力，看好中資科技股

10/02/2025

　　法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏在記者會指出，恒指今年有機會上試較早前高位23000點，由於人民幣潛在貶值及減息，料北水表現不差，繼而利好港股。她亦看好科技股，由於DeepSeek出現反映內地創新能力，而且內地科技股估值處於低位亦屬吸引。她亦稱，受關稅影響及市況波動，看好高息股，如銀行及電訊股造好。

 

法巴料今年恒指上試23000點，DeepSeek反映內地創新力，看好中資科技股

法國巴黎銀行財富管理亞洲首席投資官Prashant Bhayani（左）、香港首席投資策略師譚慧敏（右）（許英略攝）

 

　　她亦預期，內地給予今年GDP增長目標約5%，加上關稅及內地經濟放緩，亦料中央政府會加大刺激措施力度，並需要更多寬鬆政策，例如赤字率容許上調至4%；貨幣政策已轉為適度寬鬆，減息動作或增加。而法巴則估算今年內地經濟增長4.5%。

 

料內地給予GDP增長目標5%，寬鬆政策更多

 

　　法國巴黎銀行財富管理亞洲首席投資官Prashant Bhayani提到，投資組合避免高度集中於美國市場。其中，MSCI依權重計算前十大公司有9家屬美國科技股，由於通脹高於目標及進一步降低投資組合風險，建議應考慮投資股、債及房地產以外另類資產。

 

　　此外，Prashant Bhayani指出，人工智能(AI)投資及能源轉型需求為醫療保健、能源和其他非科技業帶來新投資機遇；減息環境支持房地產、基礎設施及私募股權等槓桿型資產。

 

　　該行維持「增持」全球股票，建議關注追落後板塊、中小型公司等，給予今年投資主題包括貨幣寬鬆、基礎設施、多元化投資策略、AI 貨幣化、健康長壽市場；看好行業包括銀行、工業、黃金、地產、REITs、公用事業、數據中心、生物或醫療科技等。另估算未來12個月油價介乎60至70美元；金價上望每盎司3000美元。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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