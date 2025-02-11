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美股 | 特朗普加徵鋼鋁關稅，科技股和原材料股推動美股反彈

11/02/2025

美股 | 特朗普加徵鋼鋁關稅，科技股和原材料股推動美股反彈

 

　　在科技股和原材料股推動下，美股三大指數周一（10日）收市報升。市場關注美國總統特朗普對鋼鐵和鋁材額外徵收25%關稅，美國鋼鐵、美國鋁業等鋼鐵與鋁業股造好。

 

　　道指收市升167.01點，或0.38%，報44470.41點；標普500指數升40.45點，或0.67%，報6066.44點；納指升190.87點，或0.98%，報19714.27點。

 

　　多家大型公司陸續於本周公布業績，包括可口可樂及聯合利華等。麥當勞公布第四季美國同店銷售額下跌1.4%，而海外特許市場同店銷售額則上升4.1%，當中以中東和日本的銷售升幅最為強勁。

 

　　特斯拉1月份在德法等歐洲市場銷量下跌，投行Stifel將特斯拉目標價從492美元下調至474美元。

 

美匯指數微升，日圓小幅向下

 

　　美匯指數維持窄幅上落，日內微升0.14%，報108.2540。美元兌日圓輕微上升0.28%，報151.867。美元兌日圓從月度低位150.93反彈。而市場目前關注焦點為聯儲局主席鮑威爾即將出席國會聽證會。

 

　　歐元兌美元跌至1.03附近。如果美國針對歐洲主要經濟體實施對等關稅，歐元兌美元有可能進一步下跌。本周三（12日）公布的美國CPI數據將影響歐元匯價，若數據高於預期，可能進一步打擊歐元。

 

　　紐約期金升1.63%，報每盎司2934.59美元。金價在連升六周後再創歷史新高，金價突破每盎司2900美元。紐約期油升2.01%，報每桶72.43美元；布蘭特期油升1.78%，報每桶75.99美元。油價反彈向上，扭轉上周跌勢，因市場憂慮全球貿易衝突進一步升級。

 

撰文：經濟通國金組

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