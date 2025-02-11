  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
2025-26年度財...
etnet專輯

阿里 | 撈底王Tepper加持叠加DeepSeek效應，阿里仲有得升？

11/02/2025

　　港股近日熱炒DeepSeek概念，科指連日急升，阿里巴巴(09988)雖否認投資DeepSeek，仍無阻股價強勢，昨日(10日)再飆逾半成，今日(11日)亦曾逆市上升，高見108.6元，年初以來股價累積升近三成。阿里自從早前推出新版通義千問Qwen 2.5-Max人工智能(AI)模型，聲稱性能超越DeepSeek-V3後，股價就加速上升。有消息指阿里上季獲美國著名對沖基金投資者泰珀(David Tepper)大舉增持，加上美國總統特朗普近日簽署行政命令，暫緩對中國小額包裹徵收關稅，阿里或可進一步上升？

 

阿里獲美對沖基金大佬大舉增持，因DeepSeek翻生仲有得升？

（阿里巴巴官網截圖）

 

David Tepper旗下基金上季增持中概股　阿里為第一大重倉股


　　華爾街億萬富豪投資者David Tepper旗下的Appaloosa對沖基金，在去年第四季全面增持中國概念股及相關股票基金。目前阿里巴巴是Appaloosa的第一大重倉股，佔其淨資產的16%。彭博社對Appaloosa進行的13F披露文件分析顯示，該基金在此期間增持了阿里巴巴184萬股、京東(09618)317萬股、貝殼(02423)40萬股、百度(09888)10萬股以及拼多多5.5萬股。此外，該基金還增持了Kraneshares金瑞中證中國互聯網ETF 81萬份和iShares安碩中國大股ETF 80萬份。

 

阿里 | 撈底王Tepper加持叠加DeepSeek效應，阿里仲有得升？

David Tepper（AP）

 

　　被喻為華爾街「撈底王」的Tepper去年9月接受CNBC訪問時表示，美國減息令中國有空間放寬政策，但支持經濟力度出乎預期，令整體形勢有變，揚言會掃入所有與中國相關的資產。

 

阿里獲全球頂尖AI科學家許主洪加盟　惟否認入股DeepSeek


　　阿里巴巴旗下阿里雲早前宣布，阿里雲PAI Model Gallery支持雲上一鍵部署DeepSeek-V3、DeepSeek-R1；在該平台上，用戶可零代碼實現從訓練到部署再到推理的全過程，簡化模型開發流程。另外，近日公司亦出招於AI領域「搶人才」，據內媒報道，全球頂尖人工智能科學家許主洪(Steven Hoi)正式加入阿里巴巴，出任阿里集團副總裁，負責AI To C業務的多模態基礎模型及Agents相關基礎研究與應用解決方案，提升阿里巴巴AI應用C端產品在模型結合應用的端對端閉環能力。報道並指，阿里AI To C業務正在組建頂級AI算法研究和工程團隊，吸引大量業內人才加盟。

 

　　不過，針對阿里巴巴入股DeepSeek傳聞，阿里方面予以否認。阿里集團公關負責人顏喬表示：「同為中國杭州企業，我們為DeepSeek鼓掌，但是外界流傳阿里投資DeepSeek的資訊是假消息。」阿里與DeepSeek總部均位於杭州，早前市傳阿里投資計劃斥資10億美元(約78億港元)認購DeepSeek股權，對應估值達100億美元(約780億港元)。

 

特朗普暫緩對中國小額包裹徵稅　因美海關未有能力處理

 

　　另方面，美國總統特朗普於上周五(7日)簽署行政命令，押後對來自中國內地及香港的包裹取消「小額豁免」條款，即延後對小額包裹徵收關稅，直至美國海關有能力處理為止。


　　美國此前疑針對中國電商，取消來自內地及香港的800美元以下低價包裹的免稅優惠，令當地郵政及國際空郵公司等停收來自中國包裹，但不足12小時美國郵政即收回有關決定。據報取消豁免小額包裹關稅政策過於突然，令紐約甘迺迪國際機場的包裹海關清關出現大量擠擁，甚至影響已繳納關稅的包裹。

 

中信證券：淘天基本面好轉兼AI實力領先　維持目標價132元 


　　中信證券近日發表研報，維持阿里巴巴「買入」評級，考慮到公司淘寶天貓主業基本面的逐步好轉，AI領域的領先實力以及強勁的股東回報，該行對公司中長期股價表現保持樂觀，維持公司2026財年港股目標價132元。同時，預計市場針對阿里的主流估值方法有望從整體PE法切換為SOTP估值，預計將在2026財年帶來370至700億美元估值提升空間。


　　該行又稱，阿里早前發布了Qwen 2.5-Max模型，基座模型和指令模型在Arena-Hard、LiveBench、LiveCodeBench和GPQA-Diamond等基準測試中，對比DeepSeek-V3等模型展現出極具競爭力的成績，引發市場高度關注。未來Qwen將持續擴大模型數據規模和尺寸，進一步提升模型性能，同時將大力投入強化學習的scaling，持續迭代模型能力。模型能力的提升、部署成本的下降，有望驅動C端、B端需求的快速上行，中長期維度將成為阿里雲業績加速的催化。

 

黃瑋傑：DeepSeek概念疊加自家AI大模型　有望見113元

 

阿里 | 撈底王Tepper加持叠加DeepSeek效應，阿里仲有得升？

（黃瑋傑）

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，DeepSeek於春節前橫空出世，阿里跟著指自己也推出通義千問AI大模型2.5版本，更指性能超越DeepSeek-V3，可媲美Meta的Llama 3及Chat GPT，所以阿里近期股價升勢強勁不單止叨了DeepSeek的光，並懂得利用DeepSeek宣傳自己的大模型，有了這個催化劑令其可一洗頹風。

 

　　他說，之前阿里股價弱勢就因為沒有催化劑，電商競爭愈來愈激烈，雲業務也被中資電訊營運商搶生意，金融支付又有很多監管，螞蟻分拆上市一波三折，皆令其股價落後，現在有DeepSeek加上自家出品通義千問大模型，比起其他科技股只叨DeepSeek光更勝一籌，技術上有望補回去年10月8日介乎113至111.8元的下跌裂口。

 

　　阿里今日跌0.57%收報104.9元，成交141.1億元。其他科技股亦隨大市回吐，京東跌1.86%報158.5元，百度跌0.78%報88.75元，騰訊(00700)跌2.2%報427.4元，美團(03690)跌0.55%報161.8元，網易(09999)跌2.41%報162元，快手(01024)跌3.88%報45.8元，小米(01810)跌2.74%報42.55元。

 

阿里獲美對沖基金大佬大舉增持，因DeepSeek翻生仲有得升？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


其他阿里相關新聞：
《中概異動》阿里倒升０﹒６％，馬雲現身阿里杭州園區
《中概異動》阿里升１％貝殼升４％，上季獲華爾街投資者泰珀增持
高鑫零售遭阿里悉售持股予新東家德弘資本，股份交割料本月完成

《說說心理話》親友自殺離世遺屬如何自處？身邊親友應該怎樣陪他們走出人生最低谷？► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00960

龍湖集團

9.720

異動股

08340

紫荊國際金融－新

0.400

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

518.500

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00960 龍湖集團
  • 9.720
  • 08340 紫荊國際金融－新
  • 0.400
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 518.500
  • 00700 騰訊控股
  • 427.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 104.900
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 16.380
  • 目標︰$18.00
  • 00941 中國移動
  • 77.050
  • 目標︰--
  • 00325 布魯可
  • 91.650
  • 目標︰$120.00
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 5.490
  • 目標︰$9.00
  • 02888 渣打集團
  • 106.000
  • 目標︰$112.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 83.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 104.900
  • 00700 騰訊控股
  • 427.400
  • 00388 香港交易所
  • 318.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.710
報章貼士
  • 00788 中國鐵塔
  • 1.180
  • 目標︰$1.25
  • 01211 比亞迪股份
  • 327.800
  • 目標︰$380.00
  • 00489 東風集團股份
  • 4.040
  • 目標︰$4.50
熱炒概念股
即時重點新聞

11/02/2025 16:34  《盤後部署》恒指終止三連升料續整固，撈底王加持阿里升勢未完

11/02/2025 17:40  中芯去年第四季淨利潤按年跌38%，首季指引收入按季增最多8%

11/02/2025 18:35  《新股上市》古茗(1364)暗盤收高近11%，每手賺432元

11/02/2025 17:58  《新股上市》消息：蜜雪冰城擬本月底香港招股，集資約39億元

11/02/2025 17:18  鄭家純配偶葉美卿以近1487萬元購入北角「皇都」兩單位

11/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出８８﹒９８億元，買吉利汽車沽盈富基金

11/02/2025 09:00  【大行炒Ｄ乜】花旗上調滙控渣打目標，大摩升多隻內房股目標價

11/02/2025 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒７９２４，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 信銀國際12個月港元定存高達3.5厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指止三連升，乘用車零售跌一成，DS引燃投資熱情新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

大腸桿菌 | 瑪嘉烈醫院3醫生疑感染產志賀毒素一人死，推斷或進食受污染食物新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】比亞迪攪動「智駕」下沉，車企突圍須新戰略
人氣文章

政政經經．石鏡泉

汽車央企整合
人氣文章

小薯茶水間

《破‧地獄》打算推出實體影碟，預計3、4月推出隨時重溫 韋羅莎演技大爆發14秒入戲
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

新版《The Day of the Jackal》：向舊作致敬，優雅深沉氣息媲美經典電影
人氣文章

港女講男．妮洛

齊人之福不易享！腳踏幾船的人，在情人節時首要學會分身術？
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

時尚界流行隨性拍攝風格！隨手在球場拍出假日風情，貼地生活感才是最真實的時尚
健康好人生 Health Channel
人氣文章
控糖產品檢測 │ 血糖長期過高易患糖尿病及心血管病！揀選控糖保健品的安全名單：三款最有效產品推薦
人氣文章
日本疫情 │ 多重疫情夾擊日本！NTM肺病感染個案上升，初期無明顯症狀，4類人最易中招
人氣文章
減肥急救 │ 節日大吃大喝體重急增？營養學家分享減肥急救全日餐單，聚餐必避開 5類食物
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2025 20:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道11/02/2025
高息定存 | 信銀國際12個月港元定存高達3.5厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

財政預算案 | ACCA倡2元乘車優惠由劃一資助改為分級補貼...

11/02/2025 14:49

2025-26年度財政預算案

波羅的海三國在「脫俄之路」上又邁出一步

11/02/2025 11:43

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，蛇年定存金蛇起舞，1個月定存高達...

09/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處