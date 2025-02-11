阿里 | 撈底王Tepper加持叠加DeepSeek效應，阿里仲有得升？

港股近日熱炒DeepSeek概念，科指連日急升，阿里巴巴(09988)雖否認投資DeepSeek，仍無阻股價強勢，昨日(10日)再飆逾半成，今日(11日)亦曾逆市上升，高見108.6元，年初以來股價累積升近三成。阿里自從早前推出新版通義千問Qwen 2.5-Max人工智能(AI)模型，聲稱性能超越DeepSeek-V3後，股價就加速上升。有消息指阿里上季獲美國著名對沖基金投資者泰珀(David Tepper)大舉增持，加上美國總統特朗普近日簽署行政命令，暫緩對中國小額包裹徵收關稅，阿里或可進一步上升？

（阿里巴巴官網截圖）

David Tepper旗下基金上季增持中概股 阿里為第一大重倉股



華爾街億萬富豪投資者David Tepper旗下的Appaloosa對沖基金，在去年第四季全面增持中國概念股及相關股票基金。目前阿里巴巴是Appaloosa的第一大重倉股，佔其淨資產的16%。彭博社對Appaloosa進行的13F披露文件分析顯示，該基金在此期間增持了阿里巴巴184萬股、京東(09618)317萬股、貝殼(02423)40萬股、百度(09888)10萬股以及拼多多5.5萬股。此外，該基金還增持了Kraneshares金瑞中證中國互聯網ETF 81萬份和iShares安碩中國大股ETF 80萬份。

David Tepper（AP）

被喻為華爾街「撈底王」的Tepper去年9月接受CNBC訪問時表示，美國減息令中國有空間放寬政策，但支持經濟力度出乎預期，令整體形勢有變，揚言會掃入所有與中國相關的資產。

阿里獲全球頂尖AI科學家許主洪加盟 惟否認入股DeepSeek



阿里巴巴旗下阿里雲早前宣布，阿里雲PAI Model Gallery支持雲上一鍵部署DeepSeek-V3、DeepSeek-R1；在該平台上，用戶可零代碼實現從訓練到部署再到推理的全過程，簡化模型開發流程。另外，近日公司亦出招於AI領域「搶人才」，據內媒報道，全球頂尖人工智能科學家許主洪(Steven Hoi)正式加入阿里巴巴，出任阿里集團副總裁，負責AI To C業務的多模態基礎模型及Agents相關基礎研究與應用解決方案，提升阿里巴巴AI應用C端產品在模型結合應用的端對端閉環能力。報道並指，阿里AI To C業務正在組建頂級AI算法研究和工程團隊，吸引大量業內人才加盟。

不過，針對阿里巴巴入股DeepSeek傳聞，阿里方面予以否認。阿里集團公關負責人顏喬表示：「同為中國杭州企業，我們為DeepSeek鼓掌，但是外界流傳阿里投資DeepSeek的資訊是假消息。」阿里與DeepSeek總部均位於杭州，早前市傳阿里投資計劃斥資10億美元(約78億港元)認購DeepSeek股權，對應估值達100億美元(約780億港元)。

特朗普暫緩對中國小額包裹徵稅 因美海關未有能力處理

另方面，美國總統特朗普於上周五(7日)簽署行政命令，押後對來自中國內地及香港的包裹取消「小額豁免」條款，即延後對小額包裹徵收關稅，直至美國海關有能力處理為止。



美國此前疑針對中國電商，取消來自內地及香港的800美元以下低價包裹的免稅優惠，令當地郵政及國際空郵公司等停收來自中國包裹，但不足12小時美國郵政即收回有關決定。據報取消豁免小額包裹關稅政策過於突然，令紐約甘迺迪國際機場的包裹海關清關出現大量擠擁，甚至影響已繳納關稅的包裹。

中信證券：淘天基本面好轉兼AI實力領先 維持目標價132元



中信證券近日發表研報，維持阿里巴巴「買入」評級，考慮到公司淘寶天貓主業基本面的逐步好轉，AI領域的領先實力以及強勁的股東回報，該行對公司中長期股價表現保持樂觀，維持公司2026財年港股目標價132元。同時，預計市場針對阿里的主流估值方法有望從整體PE法切換為SOTP估值，預計將在2026財年帶來370至700億美元估值提升空間。



該行又稱，阿里早前發布了Qwen 2.5-Max模型，基座模型和指令模型在Arena-Hard、LiveBench、LiveCodeBench和GPQA-Diamond等基準測試中，對比DeepSeek-V3等模型展現出極具競爭力的成績，引發市場高度關注。未來Qwen將持續擴大模型數據規模和尺寸，進一步提升模型性能，同時將大力投入強化學習的scaling，持續迭代模型能力。模型能力的提升、部署成本的下降，有望驅動C端、B端需求的快速上行，中長期維度將成為阿里雲業績加速的催化。

黃瑋傑：DeepSeek概念疊加自家AI大模型 有望見113元

（黃瑋傑）

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，DeepSeek於春節前橫空出世，阿里跟著指自己也推出通義千問AI大模型2.5版本，更指性能超越DeepSeek-V3，可媲美Meta的Llama 3及Chat GPT，所以阿里近期股價升勢強勁不單止叨了DeepSeek的光，並懂得利用DeepSeek宣傳自己的大模型，有了這個催化劑令其可一洗頹風。

他說，之前阿里股價弱勢就因為沒有催化劑，電商競爭愈來愈激烈，雲業務也被中資電訊營運商搶生意，金融支付又有很多監管，螞蟻分拆上市一波三折，皆令其股價落後，現在有DeepSeek加上自家出品通義千問大模型，比起其他科技股只叨DeepSeek光更勝一籌，技術上有望補回去年10月8日介乎113至111.8元的下跌裂口。

阿里今日跌0.57%收報104.9元，成交141.1億元。其他科技股亦隨大市回吐，京東跌1.86%報158.5元，百度跌0.78%報88.75元，騰訊(00700)跌2.2%報427.4元，美團(03690)跌0.55%報161.8元，網易(09999)跌2.41%報162元，快手(01024)跌3.88%報45.8元，小米(01810)跌2.74%報42.55元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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