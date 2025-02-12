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中概股 | 大鱷撈底王泰珀增持中概股 專家稱可跟投資惟要承受較大風險

12/02/2025

 

　　華爾街億萬富豪投資者泰珀(David Tepper)旗下的Appaloosa對沖基金，在去年第四季全面增持中國概念股及相關股票基金。

 

中概股 | 大鱷撈底王泰珀增持中概股 專家稱可跟投資惟要承受較大風險

 

　　目前，阿里巴巴美股是Appaloosa的第一大重倉股，佔其淨資產的16%，去年第四季Appaloosa持有的阿里股份增加了18%，但Appaloosa在2024年第三季度減持了約5%的股票。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》解析，阿里持股變動純粹是投機操作，因阿里股價自高位180美元回落至80元，Appaloosa在此期間買賣屬正常投機，亦反映了Appaloosa非長線持有。他猜測，泰珀買入阿里是因為股價不再下跌，而且阿里作為美股最大中概股，泰珀重倉阿里亦合理。

 

　　該基金在去年第四季度還增持了京東317萬股、貝殼40萬股、拼多多5.5萬股等。溫鋼城認為，泰珀增持的核心觀點就是其增持的股票回落幅度大，下跌空間有限，因此逢低吸納，例如京東自192美元的高位跌至最低位127美元，已跌入約四成。他進一步指出，不僅僅是中概股，泰珀應該認為整個中國股市已經見底了。

 

　　拼多多方面，目前美國小額包裹關稅豁免政策未最終確定，歐盟又加強對低成本電子商務進口的監管審查，溫鋼城表示，境外政策對拼多多影響有限，因其業務主要在內地，所以由此也可以猜測出，泰珀在分析以上個股的時候更多是從內地市場角度分析，而不是美國。

 

中概股 | 大鱷撈底王泰珀增持中概股 專家稱可跟投資惟要承受較大風險

（Shutterstock圖片）

 

　　對於想跟從泰珀部署的投資者，溫鋼城認為，長線投資這些重磅股份沒有任何壞處，但要考慮自身能否承受像京東一樣股價從高位回落40%的波動風險。此外，中概股還須承受美國對中企監管及打壓的風險，投資者要有心理準備。

 

　　溫鋼城表示，拼多多較適合的買入價在105美元，目標價為150美元，止損價為90美元；京東35美元可考慮買入，目標價45美元，止損價32美元；阿里買入價為90美元，目標價113美元，80元止損。除泰珀持有的股票外，溫鋼城建議留意愛奇藝，2美元買入，3美元賣出，止損價1.85美元。

 

寧德時代 一、寧德時代2024 年 1-11 月市場份額全球第一，達 26.1%。目前動力電池行業的競爭格局如何？寧德時代作為龍頭，優勢是什麼？龍頭地位穩定嗎？ 二、2024Q3公司實現營收同比下降12.48%；扣非後的歸母凈利潤同比增長28.58%。在動力電池供需扭轉、供過於求，疊加鋰電池持續降價之下，公司營收端承壓; 但受益於新產品和新技術溢價以及龍頭的規模效應，公司單位毛利和單位凈利維持穩定，整體盈利能力進一步向好。您如何看待寧德時代2024年Q3營收下滑但利潤增長的現象？這是否意味著行業進入“以價換量”的階段？對公司長期盈利能力有何影響？ 三、寧德時代H股招股書顯示，募資資金將主要用於歐洲生產基地建設和鈉離子電池研發。公司在H股招股書中強調“歐洲本土化生產” 「國際客戶本地化生產」（如匈牙利第三工廠）和“下一代鈉離子電池研發”，看好嗎？會給公司的基本面帶來向好改變嗎？ 四、寧德時代A股總市值超過8000億元，已是創業板權重股。寧德時代在A股已是明星企業，為何仍選擇赴港上市，h股比a股有什麼優勢，吸引A股赴港上市？ 五、碳酸鋰價格在2023年大幅波動，對動力電池企業盈利能力產生較大影響。以及全球新能源汽車市場增速放緩，競爭加劇。整個動力電池行業會面臨哪些挑戰，還值得看好嗎？ 恒瑞醫藥（創新藥） 一、國內PD-1、ADC等領域已陷入紅海競爭，恒瑞核心產品面臨信達、君實、榮昌等圍攻；國際市場上，百濟神州憑藉澤布替尼、替雷利珠單抗的全球化佈局。中國創新藥市場規模不斷擴大，但競爭也日益激烈。目前中國創新藥行業處於什麼發展階段？恒瑞醫藥作為龍頭，優勢是什麼？對比百濟神州等創新藥企已在港股上市。龍頭地位穩定嗎？ 二、ADC藥物是近年來創新藥研發的熱點領域。公司在H股招股書中強調“與阿斯利康共建ADC創新工場”。你覺得會成為未來的利潤增長點嗎，看好嗎？ 三、公司國內業務受集采壓力影響，曾撐起大半營收的仿製藥不斷萎縮，集采政策對仿製藥價格帶來較大衝擊。公司受集採的影響什麼時候消化？ 四、恒瑞醫藥近年加速向創新藥轉型，2024年創新藥收入占比達47.7%，首次超過仿製藥，成為業績增長核心引擎。創新藥研發具有投入高、風險大、週期長的特點。創新藥研發失敗風險高，市場競爭激烈。創新葯板塊是一個買得過的板塊嗎？ 五、公司上市目的表示可以增強全球化佈局。香港上市有助於公司拓展海外業務和國際研發合作，進一步實現海外市場的突破。據恆瑞醫藥2023年報顯示，主營業務醫藥製造業的營收為223.77億元，其中，國內營收為217.60億元，國外營收為6.17億元，國外營收佔比僅為2.76%。公司的海外業務毛利率只有49.22%，遠低於國內業務毛利率。你看好公司的出海前景嗎？ 蜜雪冰城 一、奈雪的茶上市首日至今，公司股價已跌去超九成。茶百道以 15.74 港元 / 股開盤，相對發行價破發超過 10%，盤中一度跌至 10.4 港元 / 股，破發 41%。茶百道亦是上市首日即破發，茶飲股同業表現這個是茶飲股的共性還是個例，是什麼原因造成的？ 二、蜜雪冰城門店數量超過2萬家。招股書中提到，赴港上市的目的主要在於搭建國際供應鏈平臺以支持海外業務的擴張。目前中國內地茶飲行業的競爭格局如何，因此蜜雪冰城要拓展海外業務？ 茶飲股出海的前景看好嗎？ 三、以截至2023年12月31日的門店數以及2023年的飲品出杯量計，蜜雪冰城是東南亞地區最大的現制茶飲品牌。據悉，蜜雪冰城未來將在東南亞搭建具備生產能力的供應鏈中心，進一步提升生產能力和成本效率，從而有利於業務更深層地拓展。東南亞市場對茶飲需求旺盛。公司在H股招股書中強調“供應鏈出海”和“印尼中央工廠”，看好嗎？ 四、蜜雪冰城99%的門店為加盟店。公司以加盟模式為主，這種模式有哪些優勢和劣勢？ 截至2024年9月30日，蜜雪冰城在中國內地以外門店數量約4,800家，其中，在東南亞市場門店數量超4,000家。 海天味業 一、市場稱作是醬油茅，但2022年至2023年，海天味業營收、淨利潤增速大幅下滑，24年上半年才反彈，公司的前景還吼得過嗎？ 二、海天味業在中國醬油市場佔有率遙遙領先。據報告，按2023年的收入計，海天味業是中國調味品行業的絕對領導者，也是全球前五的調味品企業。海天味業在中國調味品市場排行首位，市場份額超過第二名兩倍以上。目前中國調味品行業的競爭格局如何？海天味業作為龍頭穩定嗎？ 三、2023年海天味業總營收為 245.59 億元，其中醬油業務營收 126.37 億元，占比 55.39%；蠔油業務營收 42.51 億元，占比 18.63%；調味醬業務營收 24.27 億元，占比 10.64%。三大傳統品類合計占總營收的比例超過 80%，說明公司營收高度依賴這三大傳統品類。營收單一，會不會造成潛在威脅？ 四、海天味業海外市場收入占比較低（2024 年上半年，海天味業中國大陸收入占比達 93.14%）。除產品開發及產能擴張、供應鏈數字化外，海天味業也計劃將一部分資金用於建立其全球品牌形象、拓展銷售渠道以及提升海外供應鏈能力，以提升全球影響力。你覺得它是通過建立自己的海外品牌還是說收購現有嘅海外公司可能性比較大？海外調味品行業的競爭格局如何？看好海天味業出海前景嗎？挑戰是什麼？

（Shutterstock圖片）

 

小知識：泰珀金融海嘯低撈美國銀行股一戰成名

 

　　泰珀(David Tepper)被稱作「撈底王」，是全球最富有的對沖基金經理之一，其管理的Apploosa基金也是歷史上最賺錢的對沖基金之一，從1993年至2013年年化回報率為40%。他擅長在市場極度低迷、資產價格大幅下跌時，精準地抄底被低估、不被看好甚至瀕臨破產的資產，並從中獲取巨額利潤。2009年金融海嘯期間，美國大批銀行面臨困境，銀行股被大量拋售，花旗銀行股價甚至跌破1美元。泰珀堅信政府會救助「大而不能倒」的金融巨頭，以3.72美元和0.79美元的平均成本分別買入美國銀行和花旗集團的股票，最終他執掌的基金因押注銀行股豪賺70億美元；泰珀亦以投資不良債務聞名，他會以大幅折扣購買陷入財務困境公司的債券，押注其狀況好轉，從而通過債券價格回升為他帶來巨額利潤。

 

撰文：經濟通通訊社記者汪澤妍

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