中概股 | 大鱷撈底王泰珀增持中概股 專家稱可跟投資惟要承受較大風險

華爾街億萬富豪投資者泰珀(David Tepper)旗下的Appaloosa對沖基金，在去年第四季全面增持中國概念股及相關股票基金。

目前，阿里巴巴美股是Appaloosa的第一大重倉股，佔其淨資產的16%，去年第四季Appaloosa持有的阿里股份增加了18%，但Appaloosa在2024年第三季度減持了約5%的股票。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》解析，阿里持股變動純粹是投機操作，因阿里股價自高位180美元回落至80元，Appaloosa在此期間買賣屬正常投機，亦反映了Appaloosa非長線持有。他猜測，泰珀買入阿里是因為股價不再下跌，而且阿里作為美股最大中概股，泰珀重倉阿里亦合理。

該基金在去年第四季度還增持了京東317萬股、貝殼40萬股、拼多多5.5萬股等。溫鋼城認為，泰珀增持的核心觀點就是其增持的股票回落幅度大，下跌空間有限，因此逢低吸納，例如京東自192美元的高位跌至最低位127美元，已跌入約四成。他進一步指出，不僅僅是中概股，泰珀應該認為整個中國股市已經見底了。

拼多多方面，目前美國小額包裹關稅豁免政策未最終確定，歐盟又加強對低成本電子商務進口的監管審查，溫鋼城表示，境外政策對拼多多影響有限，因其業務主要在內地，所以由此也可以猜測出，泰珀在分析以上個股的時候更多是從內地市場角度分析，而不是美國。

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對於想跟從泰珀部署的投資者，溫鋼城認為，長線投資這些重磅股份沒有任何壞處，但要考慮自身能否承受像京東一樣股價從高位回落40%的波動風險。此外，中概股還須承受美國對中企監管及打壓的風險，投資者要有心理準備。

溫鋼城表示，拼多多較適合的買入價在105美元，目標價為150美元，止損價為90美元；京東35美元可考慮買入，目標價45美元，止損價32美元；阿里買入價為90美元，目標價113美元，80元止損。除泰珀持有的股票外，溫鋼城建議留意愛奇藝，2美元買入，3美元賣出，止損價1.85美元。

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小知識：泰珀金融海嘯低撈美國銀行股一戰成名

泰珀(David Tepper)被稱作「撈底王」，是全球最富有的對沖基金經理之一，其管理的Apploosa基金也是歷史上最賺錢的對沖基金之一，從1993年至2013年年化回報率為40%。他擅長在市場極度低迷、資產價格大幅下跌時，精準地抄底被低估、不被看好甚至瀕臨破產的資產，並從中獲取巨額利潤。2009年金融海嘯期間，美國大批銀行面臨困境，銀行股被大量拋售，花旗銀行股價甚至跌破1美元。泰珀堅信政府會救助「大而不能倒」的金融巨頭，以3.72美元和0.79美元的平均成本分別買入美國銀行和花旗集團的股票，最終他執掌的基金因押注銀行股豪賺70億美元；泰珀亦以投資不良債務聞名，他會以大幅折扣購買陷入財務困境公司的債券，押注其狀況好轉，從而通過債券價格回升為他帶來巨額利潤。

撰文：經濟通通訊社記者汪澤妍

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