港股 | 午市前瞻 | 京東銀彈政策拓外賣 美團核心業務受挑戰股價藉勢回

美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行委員會作證時表示，現時毋須急於進一步減息，惟全球資本市場表現未見擔憂，美股道指隔晚上升。科網股消息多多，阿里(09988)迎AI機遇股價大爆發，比亞迪(01211)炒作智駕前景，及中芯(00981)績後上升，帶動恒生指數一度高見21772，繼續刷新逾四個月新高，半日則報21626，升331點或1.6%，主板成交近1518億元。

恒生中國企業指數報7961，升118點或1.5%。恒生科技指數報5203，升61點或1.2%。

（Shutterstock圖片）

聶振邦：未來兩周政策市機會低

美聯儲局主席鮑威爾周二（11日）向國會表示，無需急於調整利率，暗示減息步伐將會放慢，道指收市仍升過百點，歐洲三大主要股市同樣收升。恒指今早高開逾200點，最高升過400多點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，現時港股投資氣氛良好，大市近日呈現大漲小回格局。若今日收市仍夠站穩21600點水平，預料月內能衝破22000點，但由於恒指自1月中低位至今累升幅度大，不排除在突破整數關後因為獲利盤出現而向下調整，預料恒指在21000點水平初見支持。聶振邦續指，除非內地短期內公布利好政策，恒指或有機會見去年10月高位約23000點，但目前政策市重現機會不大。

京東免佣搶食店，美團料拒減佣迎戰

據內媒報道，京東(09618)布局已久的外賣業務正式啟動，今日宣布招募「品質堂食餐飲商家」，2025年5月1日前入駐將「全年免佣金」。配送服務費則由配送距離、訂單價格、時段、天氣等因素綜合決定。此外，報道引述接近京東人士指，已簽約商家佣金也將自2月11日0時起按照全年免佣調整。據介紹，京東外賣並非一款獨立的App，而是嵌入在京東App內「秒送」頻道中。有業內人士分析，京東此舉更多是為拓展同城配送業務鋪路，短期內難以撼動現有市場格局。

京東已有同城配送業務，業務擴大至外賣平台亦合乎預期。（資料圖片）

外賣業務又有強手攪局，美團(03690)股價逆市急挫，最多跌7%，相反京東集團股價先升後跌，暫時跌2%。聶振邦認為，外賣業務畢竟是美團的核心，市場突然出現一個強大的挑戰者，而且以免佣吸客，難免對美團構成威脅，預計美團減佣迎戰的機會不大，反而會以加強配套服務留客。

至於京東方面，外賣業務可以帶來多少份額，聶振邦認為暫時言之過早，畢竟現在只是開始，而且因為免佣金策略，意味著暫時不會有收入產生，相反地仍要投入資源推動外賣業務，因此股價不升反跌並非不合理。至於外賣業務能對京東集團有多大的助力，還要看5月份免佣優惠結束後，是否依然能吸引客戶長期使用京東的外賣業務。

除了美團外，阿里同樣有外賣業務「餓了麼」，但其受到傳聞獲蘋果選定為內地手機AI合作方，加上外賣業務佔集團收入份額較小，股價今日繼續飆升。

聶振邦補充，美團股價今日急跌，也並非完全因為京東外賣的挑戰。美團股價自上月中低位133.5元，升至昨日最高167.6元，升幅達25.5%，高於期內恒指的升幅約16.1%，股價借消息回調亦屬尋常。

美團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

京東股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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