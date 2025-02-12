京東進軍外賣業務股價先升後跌，美團急挫逾半成，應如何部署？

京東(09618)布局已久的外賣業務正式啟動，挑戰目前內地兩大外賣平台美團(03690)及阿里巴巴(09988)旗下「餓了麼」。京東宣布招募「品質堂食餐飲商家」，5月前入駐全年免佣，且有傳其外賣佣金比例為5%，低於美團的6%至8%。京東股價今早(12日)最多曾升2%，惟其後轉跌，美團則急挫逾半成，價格戰雖未開打，但暫時看來兩敗俱傷，應如何部署？

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京東宣布招募品質堂食餐飲商家 5月前入駐全年免佣



據內媒報道，京東昨日(11日)宣布招募「品質堂食餐飲商家」，2025年5月1日前入駐將「全年免佣金」。配送服務費則由配送距離、訂單價格、時段、天氣等因素綜合決定。此外，報道引述接近京東人士指，已簽約商家佣金也將自2月11日0時起按照全年免佣調整。



據介紹，京東外賣並非一款獨立的App，而是嵌入在京東App內「秒送」頻道中。近日有傳京東外賣以「只抽5%佣金」殺入外賣市場，當時有業內人士分析，京東此舉更多是為拓展同城配送業務鋪路，短期內難以撼動現有市場格局。《新京報》則引述餐飲商家表示，目前北京地區外賣平台抽佣一般為20%至30%，而且很多商家表示不知道有京東外賣。

事實上，京東外賣已布局多年。京東早在2022年6月宣告考慮涉足外賣業務，2024年京東App首頁上線全新「秒送」頻道，打出「最快9分鐘送到手」口號，然後上線了奶茶、咖啡外賣服務，涵蓋瑞幸咖啡、蜜雪冰城等連鎖品牌，上線初期還曾推出免配送費等優惠活動。

分析：外賣需求仍持續爆發 進入市場對京東大有好處



有媒體引述工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林分析稱，進入外賣市場對京東大有好處，比如京東可以將其配送員轉化為外賣員，提高其物流基礎設施的利用；比如京東可以更好和線下商超合作，來提供平台服務；比如京東可以更好的通過本地配送服務來滿足京東會員的潛在消費需求。



盤和林又指，很多人認為外賣市場已難以容納第三家企業的崛起，但實際上各大平台仍在不斷湧入外賣市場。一方面，外賣需求仍在持續爆發，需要外賣的消費者愈來愈多，另一方面，外賣平台可拓展的新業務愈來愈多，如生鮮配送、本地服務(如維修、家政等服務的平台銷售)以及本地影院電影票銷售等。市場之廣闊，使得現有的頭部外賣平台無法獨攬所有本地平台業務，而消費者也希望有更多的可選平台。因此，京東進入外賣市場仍有廣闊空間。



另有內媒引述互聯網產業分析師張書樂指，京東物流(02618)作為京東在電商平台爭奪戰中的關鍵護城河，部分城市還可做到「小時達」，明顯已有同城即時配送能力，將可完全釋放到本地生活服務中，成為京東電商版圖的新增長點，而外賣市場是最適合的場景之一，京東入局試水，亦可為後續拓展同城配送市場作前期鋪墊和練兵。



美團將公布「取消騎手超時扣款」方案 否認制定年度四大目標計劃



另方面，美團昨日深夜公布「取消騎手超時扣款」新進展，稱去年12月起開始在華東部分城市觀測實驗了「取消眾包騎手超時扣款」，目前已根據本次的討論結果，在內部進行規則改進，具體方案近期將陸續對外公布。據報，在節假日、遠距離訂單等場景中，美團訂單超時的情況相對較多，部分消費者的體驗受到了一定影響。

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此外，《新浪科技》報道，近日市傳美團內部員工消息指公司於今年年初定的大OP(目標計劃)就是「四個All in」，分別是海外市場、下沉市場、無人機及AI。其中AI作為當下最熱門的企業通用能力，更是被集團的兩個CEO王興和王莆中雙雙看重。惟針對以上信息，美團官方澄清，經核實文中內容例如「四個 All in」等並無任何實質性證據，信息不實。

熊麗萍：京東進入外賣市場對業務沒幫助 美團宜守穩150元才考慮

（熊麗萍）

今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指京東現時才進軍外賣市場難搶佔市場份額，美團已做了外賣業務很多年，面對競爭也艱苦經營，就算現在市場佔有率很高，但毛利其實仍低。美團已投入了很多，京東要成立團隊也不容易，若直接與美團競爭，價格需要降到很低。美團過去在價格、成本甚至對騎手工資及福利都調整了很多，京東現時才進入市場暫看不到有甚麼優勢，且要留意其投資期要多長才見到效果，不需那麼快擔心美團會受影響，可再觀望一下。

熊麗萍又指，京東要加入外賣市場難免要透過價格戰吸客，並要留意其與商家訂立的條款，本來外賣平台業務毛利就較薄，若京東於此時才以減價戰打入市場，看不到對業務有甚麼幫助，除非其本身業務在另一方面會產生其他協同，否則以其目前業務加入外賣業務看不到很大協同效益。

至於美團，熊麗萍指，本以為其股價今輪會有較大升幅，除因為較落後外，之前下跌也不見有很強理據，只因大家擔心其拓展中東業務，雖然虧損收窄但不知貼錢貼多久。事實上，美團股價近期走勢不錯，應有機會重上170元水平，但若從AI角度來看，其賣點暫時看來較少，儘管公司亦搞過低空經濟，勉強相關。現加上京東消息令大家要再觀望，窒礙其走勢，短期或要回至150元關鍵位，雖然美團也屬內需股，不受關稅問題影響，但市場對關稅擔憂近期被AI因素蓋過，若未有貨宜先看其能否守穩150元才考慮。

京東半日跌2.21%收報155元，成交11.29億元；美團跌6.12%報151.9元，成交101.15億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)升2.25%報437元，阿里升6.67%報111.9元，百度(09888)跌3.32%報85.8元，網易(09999)升0.37%報162.6元，小米(01810)升3.17%報43.9元，快手(01024)升0.66%報46.1元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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