恒指 | 恒指午後升逾500點，阿里飆8%獨獻160點，蘋概比亞迪助興

恒指上日回吐後再展升勢，重磅股阿里巴巴(09988)傳獲蘋果選為在華AI合作方，全日大升領漲大市，午後續升逾8%，貢獻恒指逾160點升幅。恒指現報21788，升493點或2.3%，主板成交近2114億元。國企指數報8034，升191點或2.4%。恒生科技指數報5268，升126點或2.5%。

據外媒報道，蘋果和阿里巴巴已將共同開發的中國AI功能，提交給中國的網絡監管機構審批，表明該合作夥伴關係已取得顯著進展；阿里(09988)現報113.5元，升8.6元或8.2%。蘋概股在傍同樣喜慶；舜宇光學科技(02382)升3.8%，報88.25元；瑞聲科技(02018)升7.2%，報48.35元；比亞迪電子(00285)升8.5%，報59.8元；高偉電子(01415)升4.1%，報29.4元。

另外，比亞迪(01211)續炒全民智駕概念再破頂，現升7.5%，報352.4元，高見354.2元歷史新高。智駕概念股跟升；黑芝麻智能(02533)升0.2%，報22.4元；地平線機器人-W(09660)升7.5%，報5.9元；知行汽車科技(01274)升2%，報22.75元。

據《彭博》引述知情人士表示，中國政府部門正在準備一項方案，有望為萬科(02202) 解決今年500億人民幣的資金缺口提供幫助。報道提及方案包括考慮允許地方政府今年利用約200億人民幣的專項債額度，用於購買萬科的待售樓盤以及空置土地。萬科股價午後急抽16.4%，報6.33元；萬物雲(02602)升8.8%，報23.4元。

表列十大升幅藍籌股份表現

股份(編號) 現價(元) 變幅(%) 比亞迪電子(00285) 59.8元 升8.53% 阿里健康(00241) 4.31元 升8.56% 阿里(09988) 113.3元 升8.01% 比亞迪(01211) 352.4元 升7.50% 吉利汽車(00175) 17.04元 升7.17% 龍湖(00960) 10.42元 升7.20% 九置(01997) 19.92元 升5.96% 潤地(01109) 24.85元 升5.74% 中芯(00981) 47.8元 升5.52% 創科實業(00669) 106元 升5.16%

《說說心理話》親友自殺離世遺屬如何自處？身邊親友應該怎樣陪他們走出人生最低谷？► 即睇