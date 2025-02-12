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中資異動 | 萬科突飆17%，傳中國政府擬幫助萬科填補資金缺口

12/02/2025

中資異動 | 萬科突飆17%，傳中國政府擬幫助萬科填補資金缺口

 

　　萬科企業(02202)H股現價突飆升17.6%，報6.4元，該股成交約1.46億股，涉資8.48億元，盤中高見6.45元，創下近三個月新高。

 

　　據《彭博》報道，中國政府計劃幫助萬科解決資金缺口，度過今年高達500億元人民幣的償債高峰期，據報方案包括考慮允許地方政府今年利用約200億元人民幣的專項債額度，用於購買萬科的待售樓盤以及空置土地。知情人士指，這些資金將幫助萬科支付今年到期的部分債務，萬科和關聯公司也被允許利用新債發行和銀行貸款來還債，但目前尚不清楚萬科是否已經開始進行債券發行準備工作。

 

　　萬科在回覆查詢時稱，公司會全力以赴，繼續從經營端和融資端等多方面籌集資金，通過積極銷售回款、持續推進大宗交易、加快存量盤活以及非主營業務退出和持續爭取融資資源等方式，應對相關債務兌付。該公司表示，今年到期公開債務約360億元人民幣，截至目前已如期完成1月到期的30億元兌付。

 

　　現時，恒生指數報21803，升508點或升2.4%，主板成交逾2257億元。國企指數報8037，升194點或升2.5%。恒生科技指數報5263，升120點或升2.4%。

 

　　即月期指新報21851，升509點，高水48點。即月國指期貨報8056，升201點，高水19點。即月科指期貨新報5272，升126點，高水9點。

 

　　萬科企業(02202)升16.7%，收報6.35元，融創中國(01918)升20.8%，收報2.03元，世茂集團(00813)升15.7%，收報1.03元，龍湖(00960)升8%，收報10.5元，越地(00123)升7.1%，收報5.01元，龍光集團(03380)升6.2%，收報1.03元，中國金茂(00817)升7.4%，收報1.02元，中海外(00688)升5.8%，收報13.12元，潤地(01109)升6%，收報24.9元，旭輝控股集團(00884)升16%，收報0.29元，雅居樂(03383)升9.8%，收報0.67元。

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