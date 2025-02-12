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David Webb：因病情惡化，將有序結束個人財經網站

12/02/2025

　　獨立股評人、有「股壇長毛」之稱的David Webb於個人網站「Webb-site」發文，預告網站將會有序結束。他表示，2020年對外公布自己患上轉移性前列腺癌時，知道自己5年存活率只有三成，隨著症狀和療程副作用令生活更加困難，需要制定計劃，有序結束Webb-site網站，直言近20年花費逾千萬元建立和營運網站，Webb-site是「無償的、虧損的工作」，不希望它成為家人未來負擔。

 

David Webb：因病情惡化，將有序結束個人財經網站

 

分4步有序結束網站，3月底起停止手動資料搜集

 

　　他預告，將分為4步有序結束網站：首先，2025年3月31日起，網站助理將停止對香港上市公司董事、監事及其顧問（銀行家、律師、審計師、財務顧問等）的所有手動資料收集；其後，董事薪酬資料庫專案將持續到2024年12月31日的財政年度結束時（上市規則發布年度報告的截止日期為2025年4月30日）。他要求義工集中精力完成並驗證2005年至2024年的資料集。

 

　　再者，自動資料收集（例如，中央結算系統分析系統、證監會持牌人、香港律師事務所）將持續到他去世後網站伺服器（位於紐約州）的第一個年度到期日（10月31日）。如果收集軟件故障，而他已去世或病得太重而無法更新它，個別資料集可能會提前結束。最後，當伺服器關閉時，Webb網站（包括自1998年成立以來的所有編輯內容）將會消失，但大多數文章都可以在網路檔案館中找到，希望能夠繼續運作更長時間。

 

即使AI崛起，部分資料仍需透過人類判斷以準確維護

 

　　他指出，即使人工智能崛起，有些資料集迄今為止都只能透過人類判斷來準確維護，例如：仔細解析公司公告以確定哪個人被任命為董事會成員，因為許多人同名且沒有披露身分證號碼。同樣，他們追蹤了超過800個香港法定機構和諮詢機構的成員資格－上至行政會議和立法會，下至貓狗分類委員會。

 

　　他又提及，並非沒有試過尋求永續網站資料庫，並在2020年與港大商議建立更大的數據庫，如包括不同領域亞洲學者的數據，希望做到政治中立，同時令公開數據更容易取閱。即使取得足夠捐贈者承諾參與，但具體方案被港大「高層管理團隊」否決，Webb認為這與國安法生效後的環境有關。

 

生命倒數以月計，冀有下一個生日

 

　　對於個人情況，Webb稱，他已經接受4種不同療法甚至離港接受實驗性療程，現時每項療程效果僅以月計，而非年計，需要在自己病情惡化前做好規劃。他希望可以在8月能慶祝60歲生日，生日願望只是希望有下一個生日，亦特別感謝協助他20年的助理，一直在維護他無法自動化處理的一切事項。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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