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美股 | CPI升幅再度加速，削弱減息預期，美股收低

13/02/2025

美股 | CPI升幅再度加速，削弱減息預期，美股收低

　　美國1月CPI意外上升，顯示通脹壓力升溫，同時削弱市場對聯儲局進一步減息的預期，美股周三（12日）收低。


　　
　　道指收市報跌225.09點，或0.5%，報44368.56點；標普500指數跌16.53點，或0.27%，報6051.97點；納指升6.09點，或0.03%，報19649.95點。

 

　　聯儲局主席鮑威爾連續第二天在國會講話並回答質詢，他指最新的CPI數據顯示央行在抑制通脹上取得實質進展，但仍有很多工作要做，並暗示利率將在可預見未來繼續高企。

 

美匯指數升破108.4

 

　　在CPI指數公布後，美匯指數升破108.4，美國10年期國債孳息率亦升10個點子，至4.643%；2年期國債孳息率升9個點子，至4.386%。

 

　　美元兌日圓連續第四天上升，報153.72。日本央行行長植田和男表示，食品價格的持續上漲，可能會對人們的生活產生長期影響。

 

　　日本央行正考慮在貨幣政策中納入對食品價格持續高企的風險評估，包括可能在將來調整利率政策或採取其他貨幣措施，以穩定經濟和市場價格。

 

　　紐約期金跌0.24%，報每盎司2925.52美元。美國公布最新通脹數據後，推動美元上升，金價因而受壓回落。

 

　　紐約期油跌2.35%，報每桶71.36美元；布蘭特期油跌2.22%，報每桶75.29美元。美國石油協會(API)公布最新數據，截至2月7日當周，美國的原油庫存增加940萬桶。原油庫存大幅增加，令油價面對下行壓力。

 

撰文：經濟通國金組

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